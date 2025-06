Il mondo del gaming ha assistito ieri a un momento significativo durante la presentazione State of Unreal, quando CD Projekt Red ha finalmente svelato oltre dieci minuti di gameplay inedito di The Witcher 4. Ma quello che ha catturato maggiormente l'attenzione dei fan non sono stati gli spettacolari effetti di Unreal Engine 5, bensì l'aspetto di Ciri, che sembra essere tornata molto più simile alla sua controparte di The Witcher 3 rispetto a quanto mostrato nel controverso trailer di annuncio.

La differenza è lampante: nei nuovi filmati cinematici e nelle sequenze di gameplay, il personaggio principale presenta lineamenti più femminili e una mascella dall'aspetto più naturale. Questo cambiamento ha immediatamente scatenato speculazioni nella community, con molti che si chiedono se CD Projekt Red abbia modificato il modello del personaggio in risposta alle critiche ricevute, nonostante il team avesse inizialmente respinto pubblicamente tali lamentele.

La controversia era scoppiata subito dopo la pubblicazione del primo trailer, quando numerosi fan avevano espresso perplessità sull'aspetto rinnovato di Ciri. Le critiche si erano concentrate principalmente sui tratti del viso, considerati da molti troppo diversi da quelli del personaggio amato in The Witcher 3. Ora, confrontando le immagini del trailer originale con quelle del nuovo gameplay, emerge chiaramente come il personaggio sembri aver recuperato molte delle caratteristiche che i giocatori ricordavano e apprezzavano... ma è davvero un bene?

Due ipotesi per spiegare il cambiamento

Esistono essenzialmente due spiegazioni plausibili per questa trasformazione. La prima, suggerisce che CD Projekt Red abbia effettivamente ascoltato il feedback della community e abbia apportato modifiche sostanziali al modello di Ciri. Questo rappresenterebbe un caso interessante di come le reazioni dei fan possano influenzare direttamente lo sviluppo di un titolo AAA, anche quando gli sviluppatori inizialmente sembrano irremovibili sulle loro scelte creative.

L'alternativa, più prosaica ma altrettanto credibile, è che Ciri sia semplicemente apparsa in modo "sfortunato" nel primo trailer, senza che il suo modello sia mai stato effettivamente modificato. In questo scenario, l'illuminazione, gli angoli di ripresa o altri fattori tecnici potrebbero aver contribuito a creare un'impressione distorta del personaggio durante le prime sequenze mostrate al pubblico.

Se la verità fosse la prima opzione, però, rappresenterebbe uno spunto di riflessione alquanto interessante: in The Witcher 3, Ciri era nel suo ventennio e, anche se non sappiamo ancora esattamente dopo quanti anni sarà ambientato il nuovo capitolo, bisogna prendere in considerazione alcuni fattori. Sin dal primo trailer, infatti, è chiaro che Ciri abbia affrontato la Prova delle Erbe per diventare un Witcher, un processo estremamente duro per il corpo e che può portare a enormi conseguenze, anche estetiche.

Oltre a ciò, non dobbiamo dimenticarci che la protagonista non solo ha affrontato numerose battaglie, ma che ha anche fronteggiato la Caccia Selvaggia e posto fine al Bianco Gelo. Insomma, anche se fossero passati solamente dieci anni dallo scorso capitolo a The Witcher 4, sarebbe più che comprensibile che Ciri presenti un aspetto molto più maturo. Evidentemente, però, CD Projekt RED ha preferito non osare, dando ai giocatori ciò che desideravano: una versione di Ciri più simile a quella conosciuta e apprezzata da tutti.

Indipendentemente dalla spiegazione corretta per quanto riguarda l'aspetto della protagonista, i nuovi filmati hanno rassicurato molti fan riguardo alla direzione artistica del gioco. Il passaggio a Unreal Engine 5 aveva inizialmente sollevato dubbi sulla capacità del team di mantenere l'identità visiva distintiva della serie, ma le sequenze mostrate durante lo State of Unreal dimostrano che lo stile caratteristico di The Witcher è stato preservato efficacemente.

Dal punto di vista tecnico, CD Projekt Red ha confermato che il gioco girerà a 60 FPS su console, promettendo di coniugare grafica impressionante e ottimizzazione solida. Questa specifica rappresenta un impegno importante per uno studio che ha dovuto affrontare pesanti critiche per i problemi di performance di Cyberpunk 2077 al lancio.

Mentre i fan digeriscono queste nuove informazioni, continuano a circolare voci secondo cui anche Geralt potrebbe essere giocabile in The Witcher 4, aggiungendo un ulteriore livello di aspettativa al progetto. Tuttavia, queste rimangono speculazioni non confermate, così come i rumor su una possibile presenza del gioco al Summer Game Fest, che il CEO della compagnia ha prontamente smentito.