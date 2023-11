Starfield, ecco un pacchetto da 12 GB che migliora le texture

Un nuovo texture pack per Starfield è ora disponibile grazie al modder XilaMonstrr. Questo pacchetto, sebbene non ufficiale, pesa ben 12 GB ed è stato pensato per migliorare in modo importante la qualità grafica delle texture ambientali presenti nel gioco.

Va notato che questa mod si concentra esclusivamente sull'aspetto visivo del gioco, senza apportare modifiche al gameplay o ai contenuti stessi. L'obiettivo principale è quello di aumentare la risoluzione e i dettagli delle diverse superfici e strutture all'interno del mondo di Starfield. La potete scaricare attraverso questo indirizzo.

I miglioramenti grafici sono resi possibili grazie all'utilizzo di strumenti basati sull'intelligenza artificiale come chaiNNer ed ESRGAN, che automatizzano il processo di aggiornamento delle texture. Questo è particolarmente evidente dato che molte delle texture originali di Starfield presentano risoluzioni notevolmente inferiori.

In generale, però, l'impatto di questa mod è notevole poiché contribuisce a migliorare sensibilmente la qualità visiva del gioco, mantenendo intatta l'estetica generale voluta dagli sviluppatori. Ovviamente questo è solo un piccolo passo per quello che potremo vedere nel 2024, quando verrà rilasciato il Creation kit, offrendo a tutti gli utenti la possibilità di creare svariate mod con una facilità drasticamente migliore.