Starship Troopers: nuovo gioco VR in arrivo, e ci sarà un attore iconico

Il primo gioco VR basato sul franchise di Starship Troopers, intitolato "Continuum", è stato annunciato per Meta Quest 3, 2 e PSVR 2. L'attore Casper Van Dien riprenderà il ruolo di Johnny Rico, doppiando il personaggio 25 anni dopo gli eventi del primo film.

Starship Troopers: Continuum è uno sparatutto cooperativo ambientato nell'universo creato dal film cult del 1997. I giocatori vestiranno i panni di un PsyCommander, un soldato dotato di poteri psichici potenziabili oltre alle classiche armi da fuoco. Sebbene pensato per il multiplayer, il gioco offrirà anche una modalità single player per chi preferisce giocare in solitaria.

Riguardo al suo coinvolgimento, Van Dien ha dichiarato:

"In Starship Troopers: Continuum, Rico è un punto di riferimento per la celebrazione 'Klendathu 25' di FedNet. Sto aiutando a reclutare nuova carne da macello, e voi siete quella carne."

Continuum si aggiunge ai recenti titoli del franchise come Extermination e Teran Command, cavalcando anche l'onda del successo di Helldivers 2, fortemente ispirato al film originale. Tuttavia, nella comunità VR c'è qualche preoccupazione riguardo allo sviluppatore XR Games, accusato di aver gestito male il lancio di Hitman 3 VR: Reloaded.

Starship Troopers: Continuum sarà disponibile dal 17 ottobre per i visori Meta Quest e dal 31 ottobre per PSVR2. Nonostante il trailer mostri footage catturato su PC, al momento non è prevista una versione per Steam.