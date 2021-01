Steam: annunciati i saldi del capodanno lunare, ecco la data

Su Steam è appena finito il periodo dei saldi invernali. Ciononostante, la nota piattaforma di Valve si prepara ai saldi del capodanno lunare, almeno stando a quanto riportato da Steam Database su Twitter. Infatti, la notizia proviene da un email inviata ai partner della piattaforma, successivamente trapelata in rete. Ma quando inizieranno e, soprattutto, quanto dureranno? Stando a quanto riportato, i saldi avranno inizio alla vigilia del capodanno lunare, ovvero l’11 febbraio 2021, e termineranno il 15 febbraio.

Come ben noto dagli utenti della piattaforma targata Valve, i saldi dedicati all’inizio dell’anno lunare non sono di certo alla pari dei saldi invernali, ma offrono parecchie offerte interessanti. Specialmente per quanto riguarda i titoli asiatici, le offerte sono davvero imperdibili: perciò, qualora foste degli amanti di JRPG o di case di sviluppo orientali, è impossibile per voi lasciarvi scappare le offerte che avranno il via l’11 febbraio. Tra le offerte proposte l’anno precedente, tra l’altro, figuravano anche produzioni occidentali d’alto livello come Hitman 2 a 19,75€ e Star Wars Jedi: Fallen Order a 47,99€.

The @Steam Lunar New Year Sale 2021 will run from 11th February to 15th. Leaked from an email to Steam partners, and you know, the Chinese New Year is on 12th 😉https://t.co/FINTCW7BV2#SteamDeals pic.twitter.com/67NGmJZjUb — Steam Database (@SteamDB) January 14, 2021

Noto ai più come capodanno cinese o festa di primavera, il capodanno lunare si festeggia in concomitanza del secondo novilunio dopo il solstizio d’inverno. Accolto con la danza del leone e con la danza del drago, questo sarà l’Anno del Bue. Non vediamo l’ora di scoprire gli sconti che la piattaforma di Valve riserverà agli utenti. D’altronde, stando all’email trapelata, i saldi di quest’anno dureranno ben quattro giorni, ben due in più rispetto agli sconti dello scorso anno, ovvero l’Anno del Topo, durati dal 25 fino al 27 gennaio 2020.

Avete già in mente quale titolo comprare durante i saldi, qualora venisse proposto? Fatecelo saper nei commenti!