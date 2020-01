Steam: partono i saldi per il Capodanno cinese

Ormai si sa, quando si parla di Steam non si vede l’ora di usufruire dei suoi sconti, ci si comporta come un bambino la mattina di Natale che aspetta i parenti per scartare i propri regali. Quest’anno la nota piattaforma sviluppata da Valve si prepara al meglio per i festeggiamenti per il Capodanno cinese, mostrando un ghiotto catalogo con centinaia di titoli in sconto. Come da programma gli sconti sono iniziati, con offerte su una vastissima selezioni di videogiochi PC.

Per festeggiare il nuovo anno del topo, Steam ci invita a scoprire anche la storia dello zodiaco cinese regalando buste giornaliere con varie sorprese al loro interno. Come ormai spesso accade durante il periodo dei saldi è affiancato un “gioco” il quale consente di accumulare gettoni d’oro utili per acquistare premi di vario tipo come avatar ed ulteriori sconti sui titoli.

Per tutta la durata del periodo, che ricordiamo scadere il 27 gennaio 2020 alle ore 19:00 (ore italiana), potremmo acquistare diversi prodotti come Hitman 2 a 19,75€, Star Wars Jedi: Fallen Order a 47,99€, Resident Evil 2 Remake a 19,79€, Dark Souls 3 a 14,99€ ed Arma III a 8,39€, vi lasciamo qui di seguito l’indirizzo così potete controllarli voi stessi. Ricordiamo inoltre di entrare ogni giorno per ricevere altri premi, Steam infatti oltre a proporre un catalogo enorme di sconti ha avviato una iniziativa promozionale che darà diritto a ricevere dei “regali dall’imperatore”.

Il periodo degli sconti per il Capodanno cinese è iniziato, ed essendo l’anno del topo anche voi rosicchierete qualcosa? Fateci sapere nei commenti qui sotto quali sconti sono più interessanti e i vostri acquisti. Come sempre vi invitiamo di rimanere sintonizzati su Game Division per ulteriori informazioni e novità del catalogo di Steam.