Steam arriverà sulla prossima Xbox? Phil Spencer si lascia scappare una risata nervosa

In una recente intervista con Destin Legarie, ex redattore di IGN e noto volto del mondo dei videogiochi, Phil Spencer, capo di Xbox, ha suscitato non poche speculazioni con una risata nervosa e una risposta evasiva riguardo al possibile arrivo di Steam sulla prossima console Xbox (mentre Series X rimane acquistabile su Amzon). L’argomento, che ha immediatamente acceso l’entusiasmo degli appassionati, riguarda l’integrazione della piattaforma di Valve nel futuro ecosistema Microsoft, un’ipotesi che potrebbe rivoluzionare il mercato dei videogiochi e in particolar modo la prossima console Xbox, perché a conti fatti consentirebbe di avere una libreria di giochi sconfinata.

Durante la conversazione, Destin ha affrontato l’argomento con una domanda diretta: "C’è la possibilità di vedere Steam sulla prossima Xbox?". Spencer, invece di negare categoricamente, ha risposto con una risata nervosa, quasi imbarazzata, e ha evitato di dare una risposta chiara. "Non posso commentare su progetti futuri, ma sappiamo che i giocatori vogliono più scelta e accesso ai loro giochi preferiti", ha dichiarato, lasciando spazio a interpretazioni.

Questa reazione ha immediatamente fatto il giro del web, con molti che vedono nella risata di Spencer un indizio di trattative in corso o di piani già in fase avanzata. L’integrazione di Steam su Xbox aprirebbe le porte a un catalogo sterminato di giochi PC (compresi i giochi PlayStation), rendendo la console un vero e proprio hub per il gaming cross-platform. Inoltre, sarebbe un ulteriore passo verso la visione di Microsoft di un ecosistema unificato, dove i giocatori possono accedere ai loro titoli preferiti su qualsiasi dispositivo, sia esso una console, un PC o un cloud.

Non è la prima volta che Microsoft dimostra apertura verso collaborazioni con altre aziende del settore. L’arrivo di Xbox Game Pass su PC e la partnership con Nintendo e PlayStation per portare titoli sulle loro console sono esempi di una strategia che punta a superare le barriere tra piattaforme. Steam su Xbox sarebbe un’estensione logica di questa filosofia, anche se i dettagli tecnici e commerciali rimangono ancora un mistero.