Rise of the Ronin su PC sembra essere un vero disastro

I giocatori PC si trovano ancora una volta di fronte a una conversione che solleva più di qualche perplessità: Rise of the Ronin (acquistabile su Instant-gaming), l'action RPG di Koei Tecmo, è approdato su Steam raccogliendo un'ondata di critiche per i suoi problemi tecnici. Nonostante le aspettative generate dal successo della versione PlayStation, la versione PC sta facendo i conti con uno stuttering persistente e altri problemi che hanno portato a un preoccupante 57% di recensioni negative. Una situazione che riaccende il dibattito sulla qualità delle conversioni da console a PC, in un mercato dove la pazienza degli utenti sembra essere messa sempre più alla prova.

La frustrazione degli utenti è palpabile nelle recensioni pubblicate sulla piattaforma di Valve. "È davvero così difficile non realizzare delle pessime conversioni per PC?" si chiede uno dei commenti più votati, esprimendo un sentimento condiviso da molti. Il fenomeno più segnalato è lo stuttering, quei micro-scatti che compromettono l'esperienza di gioco anche su configurazioni di fascia alta.

Ciò che sorprende maggiormente è che nemmeno i possessori di GeForce RTX 4090 sembrano immuni da questi problemi. Una scheda grafica che rappresenta il top di gamma sul mercato consumer (seppur recentemente superata dalla RTX 5090) non dovrebbe incontrare difficoltà con un titolo di questa generazione, eppure le segnalazioni sono numerose e concordi.

I problemi prestazionali rappresentano solo la punta dell'iceberg. Numerosi giocatori segnalano quest che si interrompono impedendo di proseguire nell'avventura, errori di sistema che si verificano durante specifici eventi di gioco e altre incongruenze tecniche che minano l'esperienza complessiva.

L'utente -Jenuis- riassume efficacemente il sentimento generale: "Il sentimento base che si prova all'avvio è: scatti, tantissimi scatti. I giochi devono essere rifiniti prima di essere considerati pronti, KOEI. Cambierò la recensione se saranno risolti i problemi di performance." Una promessa che lascia intravedere la disponibilità dei giocatori a riconsiderare il loro giudizio, qualora gli sviluppatori intervenissero con patch risolutive.

Rise of the Ronin si aggiunge a una lista sempre più lunga di conversioni problematiche che hanno caratterizzato il mercato videoludico recente. La qualità tecnica al lancio sembra essere diventata un elemento sacrificabile sull'altare delle uscite multipiattaforma simultanee, con i giocatori PC che spesso si ritrovano con versioni che necessitano di numerosi aggiornamenti post-lancio.

Un caso emblematico citato dagli stessi utenti è quello di Monster Hunter Wilds, che nonostante condizioni tecniche simili al lancio, ha saputo vendere milioni di copie mantenendosi in cima alle classifiche di Steam per giorni. Questa apparente contraddizione solleva interrogativi sulla reale incidenza dei problemi tecnici sul successo commerciale dei titoli più attesi.

La risposta di Koei Tecmo

Al momento, lo studio giapponese non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo ai problemi segnalati dalla community PC. I giocatori attendono comunicazioni su eventuali patch correttive, nella speranza che Rise of the Ronin possa presto offrire un'esperienza all'altezza delle aspettative anche sulla piattaforma Steam.

In un'epoca in cui il mercato PC rappresenta una fetta sempre più importante del business videoludico, la qualità delle conversioni diventa un fattore determinante per costruire un rapporto di fiducia con i giocatori. Resta da vedere se Koei Tecmo saprà raccogliere questo feedback e trasformarlo in un'opportunità per migliorare il proprio prodotto.