Da quando Steam Deck è stata rilasciata ne abbiamo sentite e viste di tutti i colori. L’hardware portatile di Valve è stato protagonista di tutta una serie di esperimenti da parte dell’utenza, come per esempio questo giocatore che ha utilizzato la piattaforma per giocare in VR senza alcun visore, ma fino ad oggi nulla può battere quanto è successo a un altro giocatore. Stando alla segnalazione apparsa in rete in questi giorni, sembra che Valve abbia consegnato una console mandata in riparazione insieme a un bonus a dir poco inaspettato.

Il tutto è apparso su Reddit, fonte di una miriade di queste disavventure folli dei videogiocatori di tutto il mondo, dove l'utente conosciuto in rete come 'throwaway19712654876' ha voluto raccontare quanto gli accaduto. Il tutto parte con questo possessore di Steam Deck che manda in riparazione il proprio hardware, e qualche tempo dopo, come possiamo vedere dalla foto allegata al post, Valve gli rimanda indietro il tutto insieme a una friggitrice per tacchini.

Il tutto può sembrarvi una strana storia con dei risvolti anche abbastanza nonsense, ma a quanto pare è tutto vero. A dimostrare che tutto ciò non è una storia inventata ad-hoc, questo utente ha postato anche uno screen di un messaggio che gli mandò Valve poco prima di spedirgli indietro il pacco, o meglio, i pacchi. La compagnia statunitense ha dichiarato fin da subito a questo giocatore che insieme a Steam Deck anche la friggitrice dato che, a detta di Valve, l’hardware da riparare gli era giunto insieme alla stessa friggitrice.

Andando un po’ più a fondo alla questione, un’altra persona, che si fa chiamare in rete come ‘ThorGanjasson’ pensa di aver risolto il mistero. Stando a quanto dice quest’altro utente Valve utilizza una società chiamata Ingram Micro, un grossista business-to-business con sede in California che collabora anche con realtà del calibro di Amazon, Samsung e Walmart, condividendo delle scorte di magazzino. Secondo ThorGanjasson, è probabile che qualcuno dal lato della distribuzione di Ingram micro abbia accidentalmente impacchettato la friggitrice insieme alla Steam Deck riparata di questo giocatore.

