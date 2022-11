Da quando Steam Deck è arrivata nelle case degli giocatori sono molteplici le esperienze che ha proposto. Un hardware PC portatile del genere è presto diventato un must have per tutti coloro che non vogliono che le proprie partite siano necessariamente legate a un PC fisso, e nel corso dei mesi la ludoteca di giochi verificati per questo dispositivo si è espansa considerevolmente. Ad oggi, però, è possibile giocarci nel modo più tradizionale possibile, ma c’è chi ha voluto sperimentare cercando di capire come si comporta l’esperienza VR su tale hardware portatile.

Stando a quanto emerso su Reddit, un utente conosciuto in rete come Alexboot23 ha dichiarato di esser riuscito a giocare ad un’esperienza in VR senza avere alcun visore, ma solo grazie alla sua Steam Deck (di cui potete acquistare una custodia su Amazon). Un’affermazione alquanto particolare ma possibile, dato che l’utente ha svelato come è riuscito a far tutto ciò. Prima di tutto è necessario avere installato Windows sul dispositivo, oltre a una copia del software Driver4VR, ovvero un software disponibile su Steam che migliora il tracciamento dei movimenti.

A legare il tutto insieme, infine, c’è un Kinect che funziona da videocamera. Il tanto sfortunato progetto motion di Xbox sembra aver trovato un nuovo scopo quindi, dato che da come ci viene mostrato in video l’esperimento di questo modder ha avuto successo. Per testare il tutto questo utente si è fatto una partita a Beat Saber, mostrandoci quanto il tutto funzioni esattamente come se fosse stato avviato il gioco su un casco VR.

Questa dimostrazione ha portato a galla una possibilità che nessuno, prima d’ora, era riuscito nemmeno ad immaginare. Giocare su Steam Deck ad esperienze VR senza possedere un visore sembra essere più che possibile, ma a patto che seguiate il procedimento eseguito da questo modder e abbiate in casa un Kinect di Xbox, periferica che ogni tanto viene riutilizzata nei modi più disparati.