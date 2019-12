Steam: durante i The Game Awards saranno disponibili demo a tempo limitato

Mentre prenderà vita una nuova edizione dei The Game Awards 2019, un evento parallelo, chiamato The Game Festival, permetterà ai videogiocatori di sperimentare per 48 ore una dozzina di demo a tempo limitato di svariati titoli. Il The Game Festival è a tutti gli effetti un evento che possiamo definire come spin-off dei The Game Awards e le demo verranno rese disponibili su Steam.

Il presentatore della cerimonia di premiazione dei TGA, Geoff Keighly ha dichiarato che “Sei anni fa ho scommesso tutto ciò che avevo per creare i The Game Awards come un modo per celebrare la nostra passione per i videogiochi. Ora, mi sembra il momento giusto per fare il passo successivo con The Game Festival, un approccio completamente digitale per un evento messo a disposizione dei consumatori.”

Alcuni dei giochi che saranno disponibili tramite delle demo a tempo limitato su Steam saranno i seguenti:

System Shock (Nightdive Studios)

Eastward (Pixpil/Chucklefish)

Spiritfarer (Thunder Lotus)

Moving Out (SMG Studio/Devm Games/Team17)

Röki (Polygon Treehouse/United Label)

Chicory (Greg Lobanov)

Wooden Nickel (Brain&Brain)

Haven (The Game Bakers)

Heavenly Bodies (2pt Interactive)

Acid Knife (Powerhoof)

The Drifter (Powerhoof)

CARRION (Phobia/Devolver)

SkateBIRD (Glass Bottom Games)

Keighly ha infine aggiunto: “Ammettiamolo; non tutti possono partecipare fisicamente a questi eventi. Il Game Festival è stato progettato da zero come un evento senza barriere, che va ad estendere i benefici di un evento fisico agli appassionati di tutto il mondo che guardano i The Game Awards.” Cosa pensate di questa nuova iniziativa? Quale delle demo annunciate proverete senza farvelo dire due volte?