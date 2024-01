Steam, ecco i titoli che hanno ottenuto più ricavi nel 2023

L'anno appena trascorso è stato un mix di alti e bassi, con svariati successi, ma anche tantissimi licenziamenti nelle case di sviluppo. Steam, come sempre, ha mantenuto il riserbo sui ricavi dei singoli giochi. Fortunatamente, la compagnia di analisi di mercato Video Game Insights ha gettato luce sulla questione, stilando la classifica dei dieci giochi più redditizi del 2023, con stime sui loro ricavi complessivi.

Baldur's Gate 3

Il podio è dominato da Baldur's Gate 3, che ha conquistato la prima posizione con un mastodontico incasso di 657 milioni di dollari. L'epica avventura cRPG che ha catturato l'immaginario dei giocatori, dimostrando che la qualità e la profondità della narrativa possono tradursi in un successo economico straordinario.

Hogwarts Legacy e Starfield

Hogwarts Legacy si posiziona al secondo posto con 341 milioni di dollari, seguito da Starfield a 235 milioni. Nonostante le critiche, il mondo magico di Hogwarts ha dimostrato di mantenere il suo fascino, mentre Starfield ha stupito, considerando la presenza su Game Pass e le polemiche ricevute.

Resident Evil 4

La quarta posizione è occupata dal remake di Resident Evil 4, che ha incassato 159 milioni di dollari. La rivisitazione del quarto episodio ha dimostrato che il richiamo della saga di survival horror di Capcom è ancora forte.

Sons of the Forest e Armored Core VI Fires of Rubicon

Sons of the Forest si piazza al quinto posto con 116 milioni di dollari, seguito da Armored Core VI Fires of Rubicon a 87 milioni, ove quest'ultimo impressiona, anche riflettendo sul fatto che si tratta di una produzione abbastanza di "nicchia".

EA Sports FC 24 e Star Wars Jedi: Survivors: Successi delle Grandi Franchigie

Alla settima posizione troviamo EA Sports FC 24, con ricavi per 81 milioni di dollari, seguito da Star Wars Jedi: Survivors a 68 milioni. L'appeal dei grandi franchise si conferma ancora una volta come un fattore determinante per il successo commerciale e in questo campo EA lo sa molto bene.

Lethal Company e Cities: Skylines II

Lethal Company si fa ben notare al nono posto con 52 milioni di dollari, dimostrando che anche i team di sviluppo più ridotti possono ottenere grandi successi. Chiude la classifica Cities: Skylines II, con un rispettabile incasso di 50 milioni di dollari.

In particolare, Starfield (qua trovate la nostra recensione), nonostante le controversie, ha dimostrato di essere una forza non da poco, evidenziando la fedeltà dei giocatori di PC verso i titoli di Bethesda.