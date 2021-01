Steam Game Festival di febbraio: in arrivo oltre 500 demo

Sempre sotto ai riflettori, sia per la salatissima multa ricevuta dalla CE che per le avveniristiche idee di Gabe Newell riguardo l’interfaccia cerebrale, Valve ha annunciato l’edizione di febbraio dello Steam Game Festival rivelandone piani e orari. L’evento avrà inizio il 2 febbraio 2021 alle ore 19:00 e si concluderà il 10 febbraio 2021 sempre alla stessa ora. Sul piano contenutistico, la piattaforma darà modo agli utenti di provare oltre 500 demo principalmente di giochi in uscita.

Tra i titoli presenti all’evento troveremo produzioni interessanti come Hazel Sky di Coffee Addict Studio, o l’action/RPG di Runwild, Almighty Kill your Gods. Ma non mancheranno titoli da provare per gli amanti di qualsiasi genere grazie alla presenza di giochi di ruolo in 2D come No Place For Bravery, o di 8-Bit Adventures 2, un JRPG retrò in pieno stile NES. Non ci resta che attendere l’evento per scoprire nel dettaglio le oltre 500 demo che potremo provare.

Inoltre, verranno trasmesse diverse dirette streaming con protagonisti gli sviluppatori dei titoli che contraddistingueranno lo Steam Game Festival di febbraio 2021, così come gli utenti potranno sfamare la curiosità attraverso delle chat con gli stessi sviluppatori. In sintesi, l’evento vi permetterà di testare i giochi da voi più attesi e di poter chiarire, magari, molti dei dubbi che aveste a riguardo. Un’occasione da non sprecare qualora uno dei vostri titoli più attesi fosse presente all’evento targato Valve.

Potrete visionare la pagina ufficiale dell'evento cliccando qui e, inoltre, vi invitiamo a visionare il video soprastante.