Giocare è più economico grazie a questa novità Steam

Valve ha annunciato l'introduzione di Steam Families, una caratteristica attesissima che rivoluzionerà il modo in cui condividiamo e giochiamo ai nostri titoli preferiti sulla piattaforma di Steam. E non è tutto: il tanto discusso controllo parentale è finalmente una realtà, consentendo agli adulti di mantenere un occhio attento sui contenuti a cui i più giovani della famiglia possono accedere.

Steam Families è ora disponibile attraverso il client beta di Steam. Ma come funziona esattamente? Beh, è abbastanza semplice: basta creare Steam Family e invitare fino a cinque membri. Una volta fatto ciò, tutti i partecipanti avranno accesso ai giochi condivisi.

Prima di immergersi nelle gioie della condivisione (e del risparmio), è necessario attivare il client beta di Steam. Basta dirigere lì nelle impostazioni, selezionare "interfaccia", abilitando la partecipazione alla beta del client. Una volta completato questo passaggio, è possibile iniziare a creare la propria Steam Family e invitare i membri.

Un punto importante da considerare è il limite di sei persone per famiglia. Ma non preoccupatevi, se per qualche motivo qualcuno decide di abbandonare la famiglia, ci sono regole precise da seguire. Per esempio, un utente non potrà entrare in un'altra famiglia per un anno, e uno slot vuoto potrà essere riutilizzato solo dopo lo stesso periodo di tempo.

Ma cosa succede se più persone vogliono giocare allo stesso gioco contemporaneamente? Valve ha pensato anche a questo. Se due membri vogliono giocare allo stesso gioco, come per esempio Halo: The Master Chief Collection, l'altro membro dovrà acquistare una copia del gioco. Ma una volta effettuato l'acquisto, la famiglia possiederà due copie del gioco, consentendo a due membri di giocare simultaneamente.

Infine, non possiamo dimenticare l'importanza del controllo parentale. Grazie a questa funzionalità, gli adulti possono impostare profili per adulti e bambini, limitando l'accesso dei più giovani a determinati contenuti in base alla classificazione di età, al negozio o alla chat. È un modo efficace per garantire che i giochi siano adatti all'età dei nostri piccoli giocatori.