Il panorama delle risoluzioni utilizzate dai videogiocatori su PC mostra una realtà ancora fortemente ancorata agli standard di qualche anno fa, nonostante l'industria continui a spingere verso tecnologie sempre più avanzate. I dati più recenti della Steam Hardware & Software Survey, lo strumento attraverso cui Valve raccoglie statistiche sull'hardware dei propri utenti, dipingono un quadro chiaro: il Full HD domina ancora incontrastato il mercato del gaming su computer.

L'analisi dei numeri rivela che oltre la metà degli utenti della piattaforma di Valve utilizza monitor con risoluzione 1920x1080 pixel, una tecnologia ormai consolidata ma che continua a rappresentare il punto di riferimento per milioni di giocatori in tutto il mondo. Questo dato assume particolare rilevanza se si considera che l'industria ha da tempo abbracciato standard superiori, con schermi 1440p e 4K sempre più accessibili sul mercato.

La ragione di questa persistenza del Full HD affonda le radici in considerazioni di natura economica e prestazionale. Far girare i videogiochi più recenti a risoluzioni elevate comporta un investimento significativo in schede grafiche di fascia alta, componenti il cui prezzo può facilmente superare il migliaio di euro per i modelli più performanti. Al contrario, la risoluzione 1080p permette di ottenere un equilibrio ottimale tra resa grafica e fluidità, anche utilizzando hardware di fascia media o economica.

Il Full HD resiste come standard per il gaming, con oltre la metà degli utenti Steam fedeli a questa risoluzione

Guardando alla distribuzione complessiva delle preferenze, emerge che il QHD (1440p) si posiziona al secondo posto con poco più di un quinto degli utenti, precisamente il 21,32%. Si tratta di una quota significativa ma ancora distante dal predominio del Full HD. Ancora più marginale risulta la presenza del 4K, che fatica a sfondare la soglia del 5% nonostante anni di promozione da parte dei produttori di hardware e delle software house.

Questa stratificazione del mercato riflette non solo questioni economiche, ma anche la composizione della base installata di PC da gaming. La maggior parte dei giocatori possiede configurazioni che non giustificano l'investimento in monitor ad alta risoluzione, creando un circolo che si autoalimenta: gli sviluppatori continuano a ottimizzare i propri titoli principalmente per il Full HD, sapendo che questa rimane la risoluzione di riferimento per il pubblico più ampio.

Nonostante la solidità del primato del 1080p, si registra comunque un trend di crescita graduale per le risoluzioni superiori, segno che la transizione verso standard più elevati è in atto, anche se procede con tempi più lenti rispetto alle aspettative dell'industria. La questione rimane aperta: quando il salto tecnologico diventerà davvero alla portata della maggioranza dei giocatori PC?

Un'analisi che fa riflettere

L’analisi dei dati emersi dalla Steam Hardware Survey non è solo una fotografia tecnica, ma rappresenta un vero e proprio "reality check" per un’industria che spesso sembra correre troppo velocemente rispetto alle reali capacità di spesa e alle necessità pratiche dei consumatori.

Osservare come oltre la metà dei videogiocatori sia ancora saldamente ancorata al Full HD nel 2026, nonostante il marketing aggressivo su 4K e Ray Tracing, ci racconta una storia di pragmatismo che gli sviluppatori non possono più ignorare.

La persistenza del 1080p non è una forma di pigrizia tecnologica, ma una scelta razionale: in un mercato dove una scheda grafica di fascia alta può costare quanto un intero stipendio medio, il giocatore comune preferisce investire sulla fluidità piuttosto che sulla densità dei pixel.

C'è un'eleganza quasi poetica nel modo in cui questa risoluzione "vecchia" continui a garantire l'accesso democratico al gaming, permettendo anche a chi non possiede hardware da migliaia di euro di godersi gli ultimi titoli AAA con un frame rate accettabile.

Inoltre, bisogna considerare l'impatto delle tecnologie di upscaling come DLSS, FSR e XeSS. Questi strumenti hanno paradossalmente allungato la vita del Full HD, rendendo l'immagine più pulita e definita su monitor economici, riducendo la percezione del bisogno di passare a risoluzioni superiori. Allo stesso tempo, per chi gioca a titoli competitivi o esportivi, il dogma è sempre stato "frame sopra i pixel".

Un giocatore di Counter-Strike o Valorant preferirà sempre 240Hz in 1080p rispetto a 60Hz in 4K, perché nel fervore della battaglia la nitidezza di una texture conta molto meno della reattività dell'input. Il 1440p (QHD) si sta timidamente ritagliando il suo spazio come il vero "nuovo standard" per gli appassionati, rappresentando quel punto di equilibrio ideale dove la qualità visiva fa un salto percepibile senza richiedere configurazioni hardware proibitive.

Tuttavia, finché il 4K rimarrà una tecnologia "elitaria" dal punto di vista dei costi energetici e monetari, la base della piramide rimarrà fissa sul Full HD.

Il rischio, per le software house, è quello di creare un distacco troppo netto tra la visione artistica dei giochi (pensata per schermi ultra-definiti) e l'esperienza reale della massa.

Se continuiamo a vedere una crescita così lenta nelle risoluzioni superiori, significa che il mercato ha raggiunto un plateau di saturazione dove il beneficio marginale di un pixel in più non giustifica più l'esborso economico richiesto. In conclusione, il primato del 1080p è il segnale di un pubblico che chiede stabilità e accessibilità: una lezione di umiltà per un settore che troppo spesso confonde il progresso tecnologico con il semplice aumento di un numero su una scheda tecnica.