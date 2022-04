Dopo le offerte PlayStation, Steam propone una nuova selezione di sconti decisamente interessanti. Non è una novità: il client di Valve cerca in tutti i modi di offrire ai giocatori titoli a basso costo. Questa settimana, in particolare, sulla piattaforma si stanno svolgendo gli ultimi giorni di saldi relativi ai giochi di casa Xbox.

Halo Infinite: l'esclusiva più attesa

Tra i titoli prodotti e pubblicati del colosso di Redmond troviamo Age of Empires 4, proposto con il 10% di sconto rispetto al prezzo di listino. Anche Halo Infinite è disponibile ad un costo decisamente invitante, con il 20% di sconto che porta la spesa ad un totale di 47,99 Euro rispetto ai canonici 57,99 Euro. Scopriamo tutti i giochi più importanti in saldo poco più in basso:

Halo Infinite: 47,99 Euro

Forza Horizon 5: 50,99 Euro

Age of Empires 4: 53,99 Euro

Minecraft Dungeons: 29,99 Euro

Psychonauts 2: 35,99 Euro

Sea of Thieves: 19,99 Euro

Non mancano poi ulteriori offerte su alcuni bundle decisamente intriganti. Nello specifico, Steam propone due pacchetti con all’interno ReCore, Deadlight, Quantum Break, Dust e molti altri giochi ad un prezzo irrisorio. Per entrambi i bundle la cifra richiesta è poco più di 30 Euro, una spesa decisamente irrisoria per tanti titoli che magari vi sono sfuggiti nel corso di questi anni. Tutte le offerte relative al mondo Xbox si possono visionare visitando la pagina dedicata che trovate a questo indirizzo.

Se possedete già questi titoli ma volete scoprire qualcosa di nuovo, non preoccupatevi: Steam propone infatti ulteriori e importanti sconti su giochi diversi. Tra i più importanti attualmente in saldo sulla piattaforma troviamo Divinity: Original Sin 2, disponibile al prezzo di 16,79 Euro, Call of Duty: WWII, disponibile al prezzo di 19,79 Euro, Hades, disponibile al prezzo di 13,64 Euro, e il nuovissimo WWE 2K22, in offerta ad appena 44,99 Euro. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.