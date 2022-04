Se siete in cerca di qualcosa da giocare per il weekend (e non solo) per PC, Steam potrebbe avere quello che fa per voi. In attesa del prossimo Festival (che sarà dedicato ai giochi in sviluppo presso alcune realtà cinesi), oggi il client di Valve propone una serie di sconti decisamente interessati per quanto riguarda i franchise di PlayStation.

Come riportato a questo indirizzo, Steam ha deciso di mettere in sconto una selezione di giochi prodotti dal colosso nipponico. I più interessanti sono sicuramente Days Gone e Horizon Zero Dawn, quest’ultimo nella sua versione Complete Edition. Entrambi i titoli sono proposti al 50% di sconto e con una spesa di appena 50 Euro è possibile portarsi a casa due open world che vi terranno compagnia per tantissimo tempo.

In sconto però ci sono anche altri giochi che hanno debuttato precedentemente su PS4, ovvero Helldivers Dive Harder Edition e Predator: Hunting Grounds. Il primo è un classico sparatutto hardcore cooperativo, dove si utilizzano entrambe le levette per sconfiggere i nemici dell’umanità, mentre il secondo è un titolo molto simile a Dead by Daylight, dove i giocatori collaborano per distruggere un nemico. I due giochi sono disponibili ad un prezzo decisamente basso: bastano appena 4,99 Euro per portarsi a casa il primo, mentre il secondo richiede una spesa di 15,99 Euro.

Se avete già tutti i giochi che abbiamo citato in questo articolo o speravate in altri titoli in sconto, come ad esempio God of War, tranquilli, ci sono un’altra serie di promozioni decisamente interessanti. Steam propone infatti un weekend di gioco gratuito su New World, mentre anche altri titoli Xbox sono attualmente in sconto, con la Halo The Master Chief Collection disponibile ad appena 15,99 Euro. Per appena 19,99 Euro, infine, potete portarvi a casa Sea of Thieves. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli annunci e le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.