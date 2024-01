Steam, record di giochi pubblicati battuto per il quarto anno di fila

Il 2023 si è rivelato un anno straordinario per Steam, con il record di oltre 14.500 nuovi giochi che hanno fatto il loro debutto nel client. Questo segna il quarto anno consecutivo in cui Steam supera se stesso. Il numero rimane impressionante, ma entriamo più nel dettaglio, esaminando da vicino cosa si cela dietro a questo fenomeno.

Tra i best seller vediamo nella categoria Platino (quindi quelli che hanno fatto ottenere i ricavi lordi più alti), Payday 3, Cities: Skylines II, Starfield e Sons of the Forest, rispettivamente un co-op heist shooter, una simulazione urbana, un RPG spaziale e un titolo horror in singolo o co-op. Ovviamente abbiamo anche altri titoli noti come Armored Core VI: Fires of Rubicon, Remnant 2, Hogwarts Legacy, FC 24, Street Fighter 6, Resident Evil 4 e il celebre Baldur's Gate 3 (vincitore di numerosi giochi dell'anno), che completa la lista dei primi 12.

Abbiamo anche la categoria Oro e Argento con giochi del calibro di Forza Motosport, The Last of Us Parte I, Diablo IV, Dead Space, Battle Bit Remastered e svariati altri. Il fatto che un gioco abbia conquistato un posto nelle migliori posizioni su Steam nel 2023 è un risultato notevole, considerando la concorrenza feroce di oltre 14.500 titoli.

L'evoluzione di Steam nel corso degli anni, culminata in questo eccezionale flusso di nuovi giochi, dimostra come la piattaforma stia rimanendo al passo con le esigenze dei giocatori e degli sviluppatori.