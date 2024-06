Steam introduce il Game Recording per registrare video e condividerli

Valve ha recentemente annunciato su Steam l'introduzione della funzione "Game Recording", attualmente in versione beta. Questo nuovo strumento permette ai giocatori di registrare, modificare e condividere le proprie sessioni di gioco direttamente attraverso la piattaforma.

La caratteristica principale di questa funzione è la compatibilità con tutti i giochi disponibili su Steam. Tra le opzioni offerte troviamo la possibilità di "Registra in background", che consente di catturare il gameplay in continuazione rispettando i limiti di durata e di archiviazione impostati dall'utente. In alternativa, è disponibile la modalità "Registra manualmente", che permette di avviare e fermare la registrazione secondo necessità.

Una funzionalità interessante è la modalità "Replay", che offre la possibilità di rivedere immediatamente gli ultimi secondi di gioco. Questo è utile per analizzare momenti salienti o per ricordare specifiche azioni durante la partita. In aggiunta, un semplice editor integrato aiuta a ritagliare i filmati prima della loro condivisione.

Il sistema di condivisione si rivela estremamente flessibile: è possibile esportare i video in formato MP4, inviarli su dispositivi diversi o condividerli con amici attraverso mezzi esterni o tramite l'app mobile di Steam, che include anche la funzione per generare codici QR o link temporanei.

Valve ha anche confermato la piena compatibilità della funzione con il Steam Deck, potenziandone quindi l'attrattiva per i giocatori che utilizzano questa console portatile.

Questo nuovo strumento permette ai giocatori di registrare, modificare e condividere le proprie sessioni di gioco

Non meno importante è la "timeline di Steam", una novità che facilita la navigazione e la visione delle clip registrate. In alcuni giochi, questa funzionalità può includere contrassegni per eventi importanti durante le partite, indicati direttamente dagli sviluppatori, oltre a segnali che mostrano lo stato di gioco del giocatore.

Per maggiori informazioni sulla funzione Game Recording e per esplorare altre novità, Valve invita gli utenti a visitare la pagina dedicata sul loro sito. Inoltre, è importante ricordare che i Saldi Estivi di Steam sono alle porte, promettendo interessanti offerte su numerosi titoli.