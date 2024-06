Steam introduce la registrazione di gameplay, replay e editing anche su Steam Deck

Valve ha introdotto una nuova funzionalità molto attesa nel suo celebre launcher Steam, chiamata Game Recording. Attualmente ancora in fase beta, questa novità sembra promettente, soprattutto per quanto riguarda la sua compatibilità con Steam Deck.

Il Game Recording si distingue dalle soluzioni esistenti come Nvidia Share e AMD ReLive, che sono anch’essi strumenti per la registrazione di gameplay e desktop tramite l'uso degli encoder video incorporati nelle GPU moderne.

Il Game Recording di Steam opera in tre modalità: No Recording/Disabled, Background Recording/Enabled, e Manual Recording. Background Recording rappresenta la caratteristica più innovativa, simile alla funzionalità "Instant Replay" di altri software, che permette di continuare a registrare in background, salvando però solo gli ultimi momenti a piacimento dell'utente.

Una delle ragioni principali per passare a Game Recording di Steam è l'integrazione diretta con l'Overlay di Steam, oltre a un editor di clip integrato che permette di tagliare e modificare le registrazioni in modo più rapido e intuitivo rispetto alle opzioni concorrenti.

Anche se soluzioni come Nvidia Share e ReLive offrono la possibilità di streaming su piattaforme come Twitch, Game Recording si concentra esclusivamente sulla registrazione e la condivisione attraverso i server Steam o l'esportazione in formato MP4.

Un'altra grande novità di Game Recording sono i marker degli eventi sulle timeline, che i sviluppatori possono utilizzare per evidenziare eventi chiavi come caricamenti di schermate o decessi del giocatore, migliorando così l’esperienza di editing. Tuttavia, il principale limite di questo strumento è che funziona solo con i giochi che supportano pienamente l'Overlay di Steam.

Per quanto riguarda l'attivazione su PC, è necessario optare per la Beta del Cliente Steam nelle impostazioni, per poi selezionare l’opzione Game Recording dalle impostazioni del client. Su Steam Deck, invece, è necessario attivare la partecipazione alla Beta tramite il menu delle impostazioni di sistema e poi accedere alle configurazioni di Game Recording simili a quelle disponibili per la versione desktop.

Gli utenti di Steam Deck dovrebbero inoltre fare attenzione alla gestione dello spazio di archiviazione quando configurano il buffer di riproduzione per evitare problemi di prestazione durante il gioco. È consigliato eseguire modifiche ai video registrati solo dopo aver chiuso o messo in pausa il gioco.

Con tutte queste caratteristiche, Game Recording di Steam si posiziona come un'alternativa interessante alle soluzioni esistenti, ampliando le possibilità per i giocatori di registrare e condividere facilmente i loro momenti di gioco preferiti direttamente attraverso l'infrastruttura Steam.