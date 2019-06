Steam: i Saldi Estivi sono iniziati, nuovo evento per vincere giochi gratis

I Saldi Estivi di Steam sono finalmente iniziati e con loro un nuovo evento: il Gran Premio, che ci permette di vincere un gioco gratis ogni giorno.

Sono finalmente iniziati i nuovi Saldi Estivi 2019 di Steam. Le offerte saranno valide fino al 7 luglio 2019. Non abbiamo a che fare, però, solo con una manciata di sconti (sempre graditi) ma anche con un nuovo evento “Gran Premio” nel quale dobbiamo gareggiare, insieme a molti altri giocatori facenti parte del nostro team, per vincere una gara. Il premio? Pochi fortunati otterranno gratuitamente un gioco della propria lista desideri.

In pratica, acquistando giochi e completando delle missioni si ottengono dei punti da spendere per far avanzare la propria squadra di posizione. È anche possibile ricevere dei gettoni Gran Premio per ogni punto che si fa guadagnare alla propria squadra: questi possono essere riscattati al “pit stop” del Gran Premio e scambiati con emoticon da usare nella chat, sfondi per il tuo profilo e molto altro.

Ogni giorno durante il Gran Premio, membri casuali dei team al primo, secondo e terzo posto riceveranno il primo articolo che hanno nella loro Lista dei desideri di Steam. Membri casuali delle squadre vincitrici finali del Gran Premio riceveranno fino a tre dei loro primi articoli nella loro Lista dei desideri di Steam.

Si tratta quindi del momento giusto per riorganizzare la propria lista dei desideri. Diteci, c’è qualche titolo che sperate di vincere? Potete trovare tutti i dettagli sull’evento a questo indirizzo.