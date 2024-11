Steam stringe il pugno sui Season Pass: ecco le nuove regole

Steam ha introdotto nuove linee guida più severe per i season pass, richiedendo ai sviluppatori di fornire date di uscita e descrizioni dettagliate per tutti i contenuti inclusi. La mossa mira, ovviamente, a proteggere i consumatori da promesse non mantenute su contenuti futuri per i giochi da loro acquistati.

Le nuove regole, pubblicate nella documentazione Steamworks di Valve, definiscono chiaramente i season pass come "un elemento DLC acquistabile con la promessa di contenuti futuri da consegnare ai clienti". Richiedono, quindi, agli sviluppatori di impegnarsi su tempi di lancio specifici per ogni contenuto e di descrivere in dettaglio cosa includerà ciascun DLC.

Valve avverte che "se non siete pronti a comunicare chiaramente sui contenuti inclusi in ogni DLC E quando ogni DLC sarà pronto per il lancio, non dovreste offrire un Season Pass su Steam". Le date di uscita possono essere indicate per trimestre/anno o mese/anno, con la possibilità di posticipare una sola volta fino a 3 mesi.

In caso di cancellazione di un contenuto promesso, i clienti avranno diritto a un rimborso per il valore di quella specifica parte. Valve si riserva anche il diritto di rimuovere dalla vendita i season pass che non rispettano gli impegni presi, offrendo rimborsi parziali o totali.

Queste nuove linee guida mirano a garantire maggiore trasparenza e affidabilità nell'acquisto di season pass, proteggendo i consumatori da promesse non mantenute sui contenuti futuri. Richiedendo impegni chiari su date e contenuti, Valve spinge gli sviluppatori a pianificare con più attenzione i loro DLC prima di metterli in vendita.

Sebbene sia raro che contenuti promessi non vengano mai rilasciati, queste regole offrono comunque una rassicurazione aggiuntiva agli acquirenti. La decisione di Valve di far rispettare rigorosamente i programmi di rilascio rappresenta un passo positivo per la tutela dei consumatori nel settore dei videogiochi digitali.

Le nuove linee guida sono ora disponibili pubblicamente nella documentazione Steamworks di Valve, fornendo agli sviluppatori chiare indicazioni su come strutturare e promuovere correttamente i season pass sulla piattaforma Steam, e agli utenti su come tutelarsi.