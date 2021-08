Steam: Valve premia un utente con 7500 Dollari per aver risolto un bug

Sebbene Steam esista ormai da diversi anni e sia uno degli store digitali per PC più utilizzati ed apprezzati dai giocatori, può capitare che un qualcosa si inceppi o non funzioni poi così tanto bene all’interno della piattaforma. Di solito è la stessa Valve ad occuparsi di aggiustare i vari bug o i problemi che nascono all’interno del client videoludico, ma di recente è capitato ad un utente di risolvere una problematica molto particolare, con la compagnia che ha voluto ricompensare l’operato di questo utente.

Nello specifico, Valve ha ricompensato con la bellezza di 7500 Dollari un utente per aver segnalato in modo tempestivo un bug che ha permetteva ai giocatori di falsificare i crediti sul proprio portafoglio Steam. Il bug, che è stato risolto, consentiva ai giocatori con la dicitura “amount100” nell’indirizzo e-mail del proprio account Steam, di andare a gonfiare in modo artificiale il proprio portafoglio virtuale tramite il metodo di pagamento Smart2Pay.

Dopo aver descritto nel dettaglio come poteva essere generato questo bug, JonP di Valve ha prontamente ringraziato questo utente e ha controllato insieme al team di Valve, il quale è stato in grado di confermare che quel che stava accadendo combaciava con quanto era stato segnalato dall’utente. Fatto questo il team si è subito mobilitato per risolvere questo bug di Steam, andando anche a ringraziare questo ragazzo donandogli 7500 Dollari.

Una storia che lascia di sicuro incuriositi, e che dimostra come Valve sia molto propositiva nel ricompensare adeguatamente gli sforzi e le attenzioni degli utenti che utilizzano giornalmente la piattaforma di Steam.