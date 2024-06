Stellar Blade, ora sappiamo quanto ha venduto l'esclusiva PS5

Shift Up, la nota casa sviluppatrice di videogiochi, ha annunciato ufficialmente che Stellar Blade, l'attesissimo titolo in esclusiva su PS5, ha raggiunto il traguardo di un milione di copie vendute.

Oltre alle vendite, il gioco ha ottenuto grande attenzione anche per la sua demo, che è stata giocata più del doppio rispetto a quella di Final Fantasy 7 Rebirth. Tale interesse crescente nei confronti del gioco suggerisce ulteriori potenzialità di vendita, specialmente in vista di future offerte promozionali. Inoltre, Shift Up ha comunicato che il Photo Mode sarà aggiunto tramite un aggiornamento previsto per il mese di agosto e che sono in arrivo nuove skin per il personaggio di Eve dopo ottobre, oltre a una significativa collaborazione a fine anno.

Intanto, il focus di Shift Up non si limita a migliorare Stellar Blade (potete acquistarlo su Amazon). La casa sviluppatrice sta lavorando anche alla versione per PC del gioco, nonché allo sviluppo di contenuti aggiuntivi (DLC) e, possibilmente, a un sequel. Tutti elementi che testimoniano il successo del gioco, il quale ha dominato le classifiche di vendita negli Stati Uniti nel mese del lancio, conquistando elogi sia dal pubblico che dalla critica specializzata.