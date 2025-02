Stimulation Clicker: il gioco che ti rende stupido gratuitamente

Un nuovo gioco browser chiamato "Stimulation Clicker", creato da Neal Agarwal, offre una satira pungente sulla dipendenza da internet e sui meccanismi che catturano l'attenzione degli utenti online. Il gioco, disponibile gratuitamente, simula in modo provocatorio l'esperienza di essere intrappolati negli algoritmi che controllano il web.

In "Stimulation Clicker", i giocatori cliccano ripetutamente un pulsante centrale, con scritto sopra "Click Me" per guadagnare "stimolazione" e sbloccare nuovi contenuti sempre più invadenti. Il gameplay riproduce in modo esagerato i meccanismi di engagement utilizzati dalle piattaforme social e dai siti web per trattenere gli utenti il più a lungo possibile.

È un promemoria di quanto i contenuti online siano progettati per catturare la nostra attenzione.

Sebbene non offra una critica particolarmente profonda, il gioco riesce efficacemente a far riflettere su come molti elementi del web siano pensati per assorbire il nostro tempo, spesso contro il nostro stesso interesse. La crescente frenesia di notifiche, pop-up e contenuti accattivanti ricrea l'esperienza di sovraccarico informativo tipica della navigazione online.

Difatti, l'intero browser game, gioca con la mente del giocatore, portandolo a sbloccare i contenuti più deliranti, quali il logo DVD che rimbalza per lo schermo, uno spot di un mobile game basato su Temple Run, le news della giornata cche scorrono nella parte alta dello schermo, musica LOFI come sottofondo e bonus per aumentare la "Stimolazione" a disposizione, per poter sbloccare più elementi più rapidamente.

Funziona? Assolutamente si, visto che anche volendolo provare per pura curiosità, ci si ritrova a spenderci sopra una decina di minuti nel tentativo di voler scoprire ogni elemento realizzato da Neal... esattamente come viene fatto dai siti web.

Neal Agarwal è noto per i suoi originali giochi browser che affrontano temi attuali in modo creativo e accessibile. "Stimulation Clicker" si inserisce in questa tradizione, offrendo uno sguardo ironico sulle nostre abitudini digitali quotidiane. Il gioco raggiunge un finale soddisfacente dopo circa mezz'ora, lasciando al giocatore uno spunto di riflessione sull'uso consapevole della tecnologia.