È finalmente arrivata sugli scaffali l’avventura felina di BlueTwelve Studio e con essa un peloso protagonista da guidare in giro per un nuovo mondo di gioco. In Stray è possibile incappare in diverse tipologie di collezionabili non tutte semplicissime da trovare: all’interno di questa guida andremo a scoprire dove e come trovare ricordi, spartiti musicali e spille sparse per i vari capitoli in cui è divisa l’avventura.

Come solito, trovare tutti i collezionabili di determinate tipologie vi permetterà di ottenere dei trofei correlati. Vi ricordiamo che la guida seguente è divisa in capitoli, gli stessi in cui è diviso il gioco.

Stray: quali sono i collezionabili da raccogliere?

All’interno di Stray, l’avventura felina sviluppata da BlueTwelve Studios, esistono diverse tipologie di collezionabili. Quelli su cui ci concentreremo oggi sono quelli che portano all’ottenimento di alcuni trofei ovvero i ricordi, gli spartiti musicali e le spille.

Ricordi : questi sono i ricordi collegati al piccolo B-12, il companion robot che accompagna il nostro gatto durante le sue peregrinazioni. I ricordi sono sparsi in praticamente tutti i capitoli del gioco, alcuni si ottengono semplicemente proseguendo nella storia mentre altri vanno ottenuti eseguendo azioni specifiche. In totale esistono 27 ricordi diversi da collezionare durante il corso del gioco.

: questi sono i ricordi collegati al piccolo B-12, il companion robot che accompagna il nostro gatto durante le sue peregrinazioni. I ricordi sono sparsi in praticamente tutti i capitoli del gioco, alcuni si ottengono semplicemente proseguendo nella storia mentre altri vanno ottenuti eseguendo azioni specifiche. In totale esistono 27 ricordi diversi da collezionare durante il corso del gioco. Spille : questi collezionabili vengono consegnati al giocatore al completamento di piccole quest secondarie. In totale ne esistono 6 sparse durante tutto il corso del gioco e sono tutte completamente opzionali.

: questi collezionabili vengono consegnati al giocatore al completamento di piccole quest secondarie. In totale ne esistono 6 sparse durante tutto il corso del gioco e sono tutte completamente opzionali. Spartiti musicali: questo tipo di collezionabili è unicamente presente nel capitolo 4 del gioco e sono indispensabili per ottenere una delle spille più difficili del gioco; per questo motivo sono elencati all’interno di questa guida. In totale esistono 8 spartiti musicali da trovare.

Guida ai collezionabili di Stray

Per quanto riguarda i collezionabili di Stray faremo riferimento al video correlato.

Vediamo ora capitolo per capitolo come sono divisi questi collezionabili.

Capitolo 3: l’appartamento

Ricordi: 1/1

Capitolo 4: i bassifondi

Ricordi: 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 |

Spartiti musicali: 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 | 5/8 | 6/8 | 7/8 | 8/8 |

Spille: spilla musicale (per poter ottenere questa spilla è necessario consegnare tutti quanti gli spartiti al robot musicista Morusque.)

Capitolo 5: sui tetti

Ricordi: 1/3 | 2/3 | 3/3

Capitolo 7: Vicolo Cieco

Ricordi: 1/3 | 2/3 | 3/3

Spille: spilla dell’outsider

Capitolo 8: Le fogne

Ricordi: 1/2 | 2/2

Capitolo 9: Villantenna

Ricordi: 1/2 | 2/2

Spille: spilla floreale (Per ottenere questa spilla sarà necessario trovare 3 tipi di piante differenti (rossa, viola, gialla) e portarle poi a Malo.)

Capitolo 10: infracittà

Ricordi: 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7

Spille: spilla felino (per trovare questa spilla bisogna aprire la cassaforte nascosta in un negozio con il codice 8542) | spilla della polizia (per ottenere questa spilla è necessario esaminare il robot dietro le sbarre nella prigione) | spilla a marchio NECO ( questa spilla si trova esplorando una stanza accessibile soltanto attraverso le chiavi del robot che lavora dentro la NECO)

Capitolo 11: prigione

Ricordi: 1/1

Capitolo 12: Sala Comandi

Ricordi: 1/1

Ecco tutto, ora avete tutte le informazioni necessarie per poter trovare i vari collezionabili di Stray ed arrivare alla fine del gioco con qualche trofeo in più!