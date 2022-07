Stray di Annapurna Interactive ha conquistato tutti nel corso dell’ultima settimana e mezza. Tuttavia, molti hanno già terminato il gioco relativamente breve, cercando poi modi per migliorarlo ulteriormente. La maggior parte di questi miglioramenti assume la forma di mod che da subito hanno spopolato nella community del titolo per la loro creatività che si è spinta fino all’ibrido con GTA. L’ultima di queste creazioni permette di giocare in multiplayer locale.

L’autore della mod è KangieDanie, che l’ha resa disponibile a tutti i giocatori PC su NexusMod. Tuttavia, è lo stesso modder a sottolineare che il lavoro ha alcune problematiche da risolvere prima di raggiungere la perfezione. Una volta scaricata e applicata la mod per Stray, tutto ciò che dovrete fare per aggiungere un altro giocatore e un altro gatto è premere F9. Uno dei problemi, che viene fortemente sconsigliato dai modder, è la possibilità di aggiungere molteplici felini premendo lo stesso tasto ripetutamente. La mod non è programmata per questo e potrebbe provocare parecchi bug.

Potrete vedere la mod in azione nel video riportato di seguito. Entrambi i gatti sono identici, ma ciò può essere potenzialmente modificato applicando una delle altre mod che le persone hanno già creato per Stray. Anche questa, tuttavia, potrebbe essere un’azione sconsigliata in quanto aggiungere molteplici mod potrebbe rendere il titolo instabile. Tuttavia, nel video potete ammirare lo split screen che separa i due gattini rendendoli distinguibili tra loro.

KangieDanie ha, infine, smentito le ipotesi di una futura patch che permetta anche di giocare online con altri giocatori. Tuttavia, gli sviluppatori hanno aggiunto che conoscono qualcuno che sta lavorando a una mod multiplayer online per Stray. Sono affermazioni piuttosto vaghe ma, senza dubbio, molti giocatori ameranno la possibilità di incontrare altre persone online con cui condividere le proprie partite. Dal momento che il titolo di Annapurna ha fatto segnare diversi record di prenotazioni e giocatori su Steam, non sarà sicuramente difficile trovare compagnia.