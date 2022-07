Stray ha dimostrato di essere un successo durante la sua settimana di lancio, nonostante una longevità decisamente ridotta. Tuttavia, ciò non vuol dire che il titolo non offra delle attività secondarie per aumentarne le ore di gioco. Un utente, ad esempio, ha trascorso l’intera settimana nel tentativo di decifrare la lingua immaginaria inserita da Annapurna.

Tutti coloro che hanno giocato a Stray, infatti, si sono imbattuti in strani simboli che compongono le lettere di questa lingua. I segni si possono trovare sui muri, sugli schermi e sui giornali. Di tanto in tanto, il nostro fedele droide B-12 li tradurrà per noi, ma la maggior parte delle volte non c’è modo di sapere cosa dicono effettivamente alcuni testi. Questo è stato vero fino a quando Josh Wirtanen di Half-Glass Gaming non si è rimboccato le maniche e ha capito quale lettera dell’alfabeto inglese rappresenta ciascun simbolo.

Per realizzare la traduzione, Wirtanen spiega di aver iniziato dai titoli dei capitoli. Ogni volta che inizia una nuova parte del gioco, infatti, i simboli spiegheranno il nome del nuovo capitolo con dei sottotitoli in inglese. Pur trattandosi di un passaggio piuttosto logico, l’utente si è presto reso conto che le traduzioni non sono sempre fedeli. In uno dei capitoli, ad esempio, la lingua di Stray recita “Casa: I bassifondi parte uno” ma la traduzione recita semplicemente “Bassifondi”. Non si tratta dell’unica traduzione imprecisa, dal momento che anche alcune canzoni hanno titoli differenti rispetto alla traduzione ufficiale.

Ciò significa che potremo usare l’alfabeto per leggere quello che dicono alcune delle prime pagine dei giornali in cui ci imbattiamo e tutto ciò che B-12 non può tradurre. Se invece preferite impiegare il vostro tempo personalizzando Stray, i modder si sono già sbizzarriti nel realizzare contenuti, come una mod che ci permette di trasformare il nostro gattino in CJ di GTA San Andreas, per citarne una.