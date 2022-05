Stray, il gioco di casa BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive, potrebbe essere in arrivo davvero a breve. a lanciare l’indiscrezione ci ha pensato l’account Twitter PlayStation Game Size, che si occupa di monitorare con attenzione le varie aggiunte al PlayStation Store. Proprio tra gli ultimi file caricati all’interno dello store digitale di Sony è spuntato fuori il gioco indie, con tanto di data di uscita.

Secondo quanto riportato da PlayStation Game Size, Stray sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2022. Chiaramente questa data non è ancora stata confermata ufficialmente e quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un placeholder, ma ci sono ottime ragione per credere che sia effettivamente la release date ufficiale del titolo di BlueTwelve Studio. La prima riguarda la finestra di lancio: il gioco è infatti previsto per l’estate 2022 e arriverà, oltre che su PS5, anche su PS4 e PC via Steam. La seconda, invece, la coincidenza del caricamenti dei file in concomitanza con il prossimo State of Play, che si concentrerà sui titoli VR e i giochi di terze parti. Un eventuale annuncio della release date di Stay proprio durante lo show di giovedì non è così impossibile.

Ci sono ottime ragione per cui tantissimi giocatori stanno aspettando il gioco di casa BlueTwelve Studio. Stray è infatti un’avventura distopica, ambientata in un futuro lontano dove gli esseri umani sembrano essere stati sconfitti dai robot. In tutto questo i giocatori devono comandare un gattino randagio che si è smarrito e deve ritrovare la strada di casa. Si tratta sicuramente di un gioco molto interessante e per certi versi molto atipico, che si distacca tantissimo dalle esperienze che abbiamo avuto modo di provare.

According To Playstation Database , Stray Coming July 19th 2022 , 8 AM PT Maybe it's Just Place-Holder ! #Stray pic.twitter.com/5NNQW6dAkf — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) May 26, 2022

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere con le pinze questa notizia e attendere le classiche comunicazioni ufficiali. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.