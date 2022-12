Probabilmente era l’annuncio più citofonato dei The Game Awards 2022, soprattutto dopo il leak delle scorse ore. Sì, Capcom ha annunciato la data di uscita di Street Fighter 6. Il nuovo capitolo dello storico franchise del picchiaduro debutterà ufficialmente in pieno periodo estivo, andando così a rispettare quella era la data di uscita già programmata dallo store PlayStation.

L’annuncio della data di uscita di Street Fighter 6 inaugura anche i suoi pre-order ufficiali e le varie edizioni che avremo a disposizione. Come annunciato da Capcom, il picchiaduro sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2022, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Pronte per l’acquisto ci saranno ben due edizioni: una standard e una Deluxe, che includerà diverse novità, tra cui un anno di contenuti garantiti. A margine dell’annuncio è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete trovare poco più in basso.

Inutile dire che questo annuncio porta a termine una gigantesca campagna marketing da parte di Capcom. Street Fighter 6 è stato infatti uno dei giochi che hanno avuto modo di girare più fiere del settore: il titolo dello sviluppatore ed editore nipponico si è ritagliato grandi palchi come quello della Summer Game Fest 2022 e della Gamescom 2022. Immancabile, dunque, l’annuncio proprio durante l’ultimo appuntamento dell’anno relativo ai videogiochi, che ha svelato alcuni dei nuovi personaggi del roster e le modalità di gioco. Il filmato è disponibile subito qui di seguito.

Non vi resta dunque che scaldare le dita e prepararvi: esattamente come vi abbiamo riportato poco sopra, Street Fighter 6 debutterà ufficialmente il 2 giugno 2022. Capcom continuerà comunque a pubblicare nuovi aggiornamenti sul gioco, che vi riporteremo non appena saranno disponibili. Continuate a seguire Game Division, anche per tutte le notizie in dirittura d’arrivo dai The Game Awards 2022.