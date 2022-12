Dopo Diablo 4, un altro store potrebbe essere stato responsabile di un nuovo leak in merito alla data di uscita. Questa volta il gioco in questione è Street Fighter 6, mentre invece lo store in questione è quello PlayStation. Su Twitter, infatti, è emersa quella che sembrerebbe essere la release date del nuovo picchiaduro di casa Capcom.

Stando a quanto riportato sul social network, lo store PlayStation avrebbe messo in bella vista la data di uscita di Street Fighter 6. Il negozio digitale di PlayStation indica l’uscita del gioco per 2 giugno 2023, ovvero verso la metà del prossimo anno. Lo store indica la presenza anche di una Deluxe Edition, con dei contenuti aggiuntivi, come per esempio un pass per un anno di contenuti.

Chiaramente, allo stato attuale, non sappiamo se la release date sarà proprio quella oppure no. Sappiamo già che Street Fighter 6 sarà disponibile proprio nel corso del prossimo anno, ma al momento Capcom non ha mai indicato una vera e propria finestra di lancio. Difficile però ipotizzare che il gioco possa debuttare in periodo autunnale, più facile invece in periodo primaverile. Non è una novità: la maggior parte dei picchiaduro vengono pubblicati in periodi decisamente più “tranquilli” rispetto a quelli più affollati di uscite. Lo scorso capitolo di Street Fighter infatti venne pubblicato intorno a febbraio.

Novità in merito potrebbero arrivare dai The Game Awards 2022: lo show, che si svolgerà questa notte a partire dalle ore 2:00 italiane, vedrà infatti tra i suoi protagonisti proprio Capcom. Considerata la data di uscita pubblicata sul PlayStation Store, è molto probabile che nel corso della serata il publisher e sviluppatore possa annunciare la release date. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori notizie e informazazioni in merito. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.