Dopo il primo test, Street Fighter 6 è oramai pronto a farsi provare nuovamente da alcuni, selezionati utenti. Come annunciato da Capcom, infatti, il picchiaduro sarà protagonista di una nuova closed beta, che si terrà proprio in questo mese. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Come scritto poco sopra, la nuova beta sarà disponibile a partire da questo mese. Si tratta di una closed beta, quindi solamente su invito: per poter avere una chance di partecipare è necessario registrarsi a questo indirizzo. Esentati da questo processo i giocatori che hanno già partecipato alla prima beta chiusa, che avranno ovviamente accesso a questo secondo giro fin da subito.

La closed beta si terrà dal 16 al 19 dicembre 2022, su PS5, PS4, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Steam, con il cross play abilitato. Scopriamo le modalità incluse poco più in basso:

Match ranked

Match casual

Battle Hub Match

Open Tournament

Extreme Battle

Game Center

Training mode

Oltre alle modalità, Capcom ha anche annunciato anche la presenza di una nuova opzione per ridurre l’input delay, che però rischia di creare effetti di tearing. La feature è comunque decisamente utile, soprattutto per tutti coloro che utilizzano un display a 120Hz per le console next gen come PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.

Street Fighter 6 è attualmente previsto per il 2023. La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma è molto probabile che Capcom possa annunciare qualcosa in merito nel corso dei The Game Awards 2022, che si terrà il 9 dicembre alle ore 2:00 italiane. Ovviamente non è sicuro che il publisher e sviluppatore possa sfruttare quel palco, ma il recente rating in Corea del Sud del picchiaduro potrebbe indicare che non manchi moltissimo alla sua uscita. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.