Street Fighter: Ryu è più veloce di Bolt secondo la matematica

Secondo dei complessi calcoli fatti da uno studioso il celebre Ryu di Street Fighter sarebbe decisamente più veloce di Usain Bolt.

L’avreste mai detto che il celebre Ryu di Street Fighter è più veloce di Usain Bolt? A scoprire tale fatto, tramite una lunga serie di calcoli matematici, è stato Osarenkhoe Ogbeide, studente universitario di ingegneria presso l’università di Cambridge.

Tale Ogbeide, visto il suo grande amore per la cultura nerd, non è nuovo a studi di questo tipo, avendo in precedenza lavorato ad analisi su Skyrim, Monsters Inc. e Superman, ma questa volta ha deciso di concentrarsi su Street Fighter e sulle mosse di Ryu in particolare.

A far scaturire tale idea nello studioso è stata in particolare la mossa Tatsumaki Senpukyaku, considerata incredibilmente veloce da Ogbeide. Da questo punto di partenza è quindi partita tutta l’analisi.

Lo studio ha quindi considerato l’altezza e il peso medi di un cittadino inglese e la velocità necessaria per eseguire il classico e celebre movimento simile ad un elicottero. I calcoli hanno portato ad una velocità di circa 67 miglia per ora. Bolt, solo per fare un paragone, raggiunge le 27 miglia orarie.

Un risultato decisamente straordinario, fuori da ogni portata non solo per un umano ma anche per i mammiferi più veloci, come ad esempio i ghepardi.

Ogbeide, ovviamente, ha ricevuto con tale analisi il voto più alto possibile in tale compito e, soprattutto, ha insegnato a tutti noi ancora una volta l’inumana abilità di Ryu.

Che ne pensate di questa notizia e di tutti questi calcoli matematici associati ai videogiochi?