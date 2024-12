Studentessa crea la macchina arcade più piccola del mondo

Una studentessa di ingegneria elettromeccanica di London, Ontario, ha tentato di battere il record mondiale per la costruzione della più piccola macchina arcade, realizzando una replica di un gioco classico che sta nel palmo di una mano.

Victoria Korhonen, studentessa del Fanshawe College, ha creato una macchina arcade in miniatura che misura circa 64 mm di altezza, 26 mm di larghezza e 30 mm di profondità. Queste dimensioni batterebbero non ufficialmente il precedente record Guinness, detenuto da una macchina di 67 mm x 30 mm x 34 mm.

Il professor Matt Carson del Fanshawe College ha condotto la valutazione della macchina di Korhonen, confermando che ha superato le dimensioni del detentore del record attuale. Ray Schott, coordinatore del programma di ingegneria elettromeccanica, ha commentato: "È incredibile che sia riuscita a mettere insieme qualcosa di così piccolo".

Korhonen ha impiegato sei mesi per progettare e costruire la macchina, basandola sul classico gioco Pong di Atari. Ha ricreato l'aspetto originale della macchina arcade con il frontale giallo e i pannelli laterali in legno. Il processo ha richiesto numerose iterazioni di progettazione, stampa e cablaggio.

La studentessa ha anche programmato da zero il gioco Pong completamente funzionante sulla macchina, includendo il sistema di codifica, l'intelligenza artificiale, le dimensioni della paletta e il tabellone. Schott ha avuto l'opportunità di provare la macchina, descrivendola come "un piccolo tuffo nel passato".

Per ottenere la certificazione ufficiale del record, Korhonen dovrà inviare un rapporto della valutazione di martedì, oltre a una relazione dettagliata sulla progettazione e gli aspetti elettrici della macchina. Il processo di verifica richiederà circa tre mesi.

Se confermato, questo sarebbe il secondo record mondiale per Korhonen. Durante il liceo, lei e i suoi compagni di classe hanno stabilito il record per il bastone da selfie più lungo, superando l'attore Ben Stiller. "Volevo un record con il certificato a mio nome da incorniciare, quindi questo era l'obiettivo", ha spiegato Korhonen.

La studentessa ha altri record mondiali nella sua lista dei desideri. Il prossimo obiettivo è creare il robot umanoide più piccolo. Inoltre, Korhonen intende applicare le sue competenze elettromeccaniche nell'attività di escape room della sua famiglia come costruttrice di oggetti di scena, e spera di attirare l'attenzione del team Disney Imagineering. Non esclude nemmeno la possibilità di avviare un'attività secondaria vendendo le sue macchine arcade in miniatura.