Summer Game Fest, quest'anno ci si concentrerà sui titoli già annunciati

Con la scomparsa dell'E3, il Summer Game Fest (SGF) organizzato da Geoff Keighley sta guadagnando rilevanza come principale evento dell'industria videoludica. Nei precedenti livestream dell'evento, si sono visti importanti annunci come quello del gameplay di Elden Ring nel 2021. Per quest'anno, Keighley ha anticipato che ci saranno molte novità riguardanti i giochi già noti e aggiornamenti su quelli già rilasciati, invece di grandi annunci inaspettati.

Keighley ha recentemente partecipato a una sessione di Q&A su Twitch dove ha precisato che la presentazione di quest'anno, della durata di due ore, sarà ricca di trailer e aggiornerà i fan su giochi già esistenti. "Non è uno spettacolo che presenterà molte anticipazioni per il 2026 o 2027, né teaser di giochi che usciranno tra molti anni", ha commentato Keighley.

Nonostante ciò, sono previste alcune novità, anche se non saranno annunci di grande impatto. Tra i contenuti più attesi ci sono le anteprime di Monster Hunter Wilds, ma Keighley ha anche lasciato intendere che potrebbero esserci sorprese.

Keighley ha chiarito che se il pubblico è alla ricerca di annunci sorprendenti, è più probabile che li trovi nell'altro evento, i The Game Awards, che si tiene a fine anno.

Per chi è ansioso di vedere nuove anteprime di giochi, la settimana sarà comunque ricca di eventi. È possibile consultare il calendario completo del SGF 2024 per non perdere gli appuntamenti più importanti, incluso l'Xbox Games Showcase, probabilmente la conferenza più importante di questa estate.