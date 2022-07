L’estate, solitamente, è un periodo in cui le uscite videoludiche si prendono una pausa in attesa di settembre. Nel frattempo, tuttavia, non mancano gli eventi videoludici e i grandi annunci tramite le conferenze programmate ogni anno. Tra queste, oltre all’E3 che proprio in queste ore ha confermato il suo ritorno, c’è anche il Summer Game Fest.

Jeoff Keighley, sul suo account Twitter ha confermato che il Summer Game Fest tornerà anche nel 2023. L’annuncio non è una sorpresa assoluta, dal momento che già al termine dell’edizione di quest’anno, lo scorso giugno, si vociferava della prossima edizione. La conferma, tuttavia, porta con sé anche alcune interessanti novità. Come si legge nel post, infatti, la prossima edizione si terrà in una doppia formula che prevede sia l’ormai classica streaming gratuita, sia la possibilità di una partecipazione “di persona”. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa nuova formula è destinata o meno ad un vero e proprio pubblico dal vivo o, piuttosto, si restringe semplicemente a esponenti dell’industria che potranno prendervi parte.

In attesa di chiarimenti, che sicuramente non tarderanno ad arrivare, ricordiamo che il Summer Game Fest è uno degli eventi più interessanti nel panorama videoludico estivo. L’edizione di quest’anno ha saputo regalare annunci di grande interesse come The Callisto Protocol e il remake di The Last of Us oltre a molti altri titoli minori.

As we announced back in June, @SummerGameFest will return in June 2023 as a free digital and in-person event to celebrate the future of video games — bringing our entire industry together to showcase what's next. pic.twitter.com/cOUHJ9VLtA — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 7, 2022

Tuttavia, le polemiche non sono mancate dal momento che Keighley, uno dei volti più importanti nel giornalismo videoludico mondiale, ha presentato l’evento come l’alternativa all’E3 nel 2022. Da questo punto di vista, lo show non ha mantenuto le aspettative e si è rivelato non all’altezza delle attese, deludendo alcuni fan. L’anno prossimo, finalmente, potremo vedere sia l’E3 che il Summer Game Fest in quello che sembra un ritorno alla normalità dopo anni di pandemia e sacrifici. Anche se non abbiamo troppi dettagli, l’attesa per questi eventi è sicuramente alta.