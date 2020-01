Sundered: Eldritch Edition gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Dopo la graditissima abbuffata natalizia di giochi gratuiti l’Epic Games Store non ha assolutamente intenzione di fermarsi e, dopo i primi due Darksiders e Steep, lo store del publisher conosciuto ultimamente soprattutto per Fortnite, ci regala l’interessantissimo Sundered: Eldritch Edition. Il titolo di Thunder Lotus potrà quindi essere aggiunto alla propria libreria digitale senza mettere mano al portafoglio, ma solamente fino al prossimo 16 gennaio; dopo tale data tornerà infatti a prezzo pieno.

Per approfittare di quest’offerta e mettere le mani sull’intrigante titolo basterà connettersi al proprio account dell’Epic Games Store e riscattarlo direttamente da questa pagina. Facile no?

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Sundered: Eldritch Edition è un metroidvania caotico e disegnato a mano dove saremo chiamati a respingere o accettare antichi poteri occulti. Sundered ci metterà di fronte a diverse orde di terrificanti nemici in un mondo in costante cambiamento, ispirato alle opere di H.P. Lovecraft. Potete scoprirne di più a riguardo direttamente nella pagina dedicata sull’Epic Games Store.

Sundered: Eldritch Edition sarà disponibile gratuitamente sullo store di Epic Games fino al prossimo 16 gennaio. In tale data il titolo di Thunder Lotus tornerà infatti a prezzo pieno e a prendere il suo posto come gioco gratuito sarà Horace di 505 Games che sarà a sua volta disponibile gratuitamente per ulteriori 7 giorni, ossia fino al 23 gennaio.

Siete contenti di questo particolare regalo o vi aspettavate qualcosa di meglio? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti sotto questo articolo.