The Render Archive, un gruppo di appassionati dediti all’approfondimento del mondo Nintendo in tutte le sue forme, ha scoperto l’esistenza di un livello di Super Mario 64 mai conosciuto prima d’ora. Tutto è partito da una lunga ricerca del gruppo durata qualche mese, in cui hanno appurato l’esistenza di un catalogo Aziendale Nintendo andato perduto negli anni. Il tutto risalirebbe al 1996, con una serie di dettagli comprendenti anche il suddetto livello di Super Mario 64, che farebbero gola ai fan di tutto il mondo.

In collaboration with @Render_Archive and user @Nintoid, we've preserved the long-awaited 1996 Nintendo Company Report! It contains many interesting things such as sales information, but most importantly, early renders and brand new screenshots of prototype software! pic.twitter.com/gDS7g5xqna — Forest of Illusion (@forestillusion) September 21, 2022

Nel corso del febbraio del 2022, quindi, i ragazzi di The Render Archive hanno lanciato un appello in rete legato proprio al questo fantomatico catalogo del passato, ottenendo una risposta immediata su Twitter da un utente di nome Nintoid, il quale fece loro presente di avere una copia del documento cui anelavano. Non appena ottenuto, il gruppo ha immediatamente copiato l’intero materiale, per poi caricarlo sul sito Forest of Illusion (su cui è tutto attualmente e liberamente accessibile al download).

Andando oltre il livello scoperto di Super Mario 64 risulta interessante dare uno sguardo anche alle altre cose all’interno del file. Il catalogo, infatti, si pone come una vera e propria porta verso il passato della società, innescando sicuramente qualche ricordo nella mente di coloro che in quegli anni erano fan della Nintendo. Paragrafi sulla SNES o sul Game Boy, seppur in giapponese, restano lo specchio affascinante di un mercato lontano anni luce.

Super Mario 64

Nella miriade di materiale riesumato, comunque, una particolare serie d’immagini in stile pellicola hanno attratto l’attenzione dei fan. In queste figurano alcuni elementi conosciuti e sconosciuti di Super Mario 64, con inquadrature da filmati che conosciamo già, magari utilizzati con finalità promozionali, e qualche scorcio del tutto inedito. In uno di questi, ad esempio, è possibile vedere Mario in una stanza sconosciuta con un gruppo di nemici che tentano di metterlo KO. Pur ricordando la Big Boo’s Haunt, questo livello non esiste all’interno della versione ufficiale di Super Mario 64, come anche non esistono altre immagini mostrate in fase sempre promozionale. Questo ci dice qualcosa in più sulle idee utilizzate e scartate all’epoca da Nintendo per uno dei videogiochi più importanti della storia.