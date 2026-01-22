L'upgrade per Nintendo Switch 2 di Super Mario Bros. Wonder si prepara a rivoluzionare l'esperienza multiplayer del platform Nintendo con un'espansione sostanziale che va ben oltre un semplice adattamento tecnico. L'annuncio ufficiale conferma che Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park arriverà sul mercato il 26 marzo, portando con sé contenuti completamente inediti che ampliano significativamente la longevità del titolo. Chi possiede già la versione Switch potrà acquistare l'upgrade digitale, mentre i nuovi giocatori potranno optare per l'edizione fisica o digitale completa, seguendo la strategia già vista con altri titoli first-party aggiornati per la nuova console ibrida.

Il cuore pulsante dell'upgrade è rappresentato da Bellabel Park, una zona interamente nuova dedicata al multiplayer competitivo e cooperativo. Quest'area si divide in Attraction Central, che ospita due piazze distinte con filosofie di gioco differenti. La Local Multiplayer Plaza offre 17 minigiochi per un massimo di quattro giocatori in locale sulla stessa console, con supporto alla funzione GameShare che permette di condividere l'esperienza anche con chi non possiede il gioco. La Game Room Plaza alza invece l'asticella, supportando fino a otto giocatori in wireless locale e dodici giocatori online attraverso sei minigiochi dedicati, una mossa che potrebbe trasformare Wonder in un titolo da party gaming molto più versatile.

Nintendo introduce anche il Camp Central all'interno di Bellabel Park, dove il Toad Brigade Training Camp propone sfide basate sui livelli già completati nella campagna principale. Si tratta di obiettivi a tempo che includono la raccolta di monete o l'eliminazione di un numero prestabilito di nemici, aggiungendo una componente di replay value e speedrunning che strizza l'occhio alla community più competitiva. I Boss Courses presenti nell'area sviluppano inoltre una nuova trama secondaria incentrata sui Koopalings, che questa volta rubano i tesori del parco.

L'inserimento di Rosalina come personaggio giocabile nella campagna principale segna un'importante novità per il roster di Wonder. La principessa delle stelle può essere accompagnata da Luma in modalità cooperativa, con il secondo giocatore che controlla la stellina facendola volare per il livello, sconfiggendo nemici e raccogliendo monete. Una scelta di design interessante riguarda la possibilità di utilizzare il mouse per controllare Luma, suggerendo che Nintendo stia esplorando schemi di controllo alternativi per adattarsi alle diverse configurazioni hardware della Switch 2.

L'Assist Mode rappresenta un'apertura verso l'accessibilità, estendendo a tutti i personaggi le capacità precedentemente esclusive di Yoshi: invulnerabilità ai danni e salvataggio automatico tramite fiore in caso di caduta nei burroni. Questa modalità potrebbe abbassare significativamente la barriera d'ingresso per i giocatori meno esperti o per chi vuole semplicemente godersi i livelli senza stress da game over.

Tra le novità spicca anche un nuovo power-up mostrato brevemente nel materiale promozionale: un fiore a forma di vaso che trasforma Mario in una pianta capace di generare piattaforme. Sebbene i dettagli sul funzionamento siano ancora limitati, la meccanica sembra introdurre possibilità inedite per il level design e il platforming creativo, elemento distintivo di Wonder sin dal lancio.

A completare il pacchetto arriveranno tre nuove figure Amiibo il 26 marzo: Elephant Mario, Poplin & Prince Florian, e Captain Toad & Talking Flower.

L'approccio di Nintendo agli upgrade Switch 2 Edition si sta rivelando una strategia vincente per valorizzare il catalogo esistente offrendo ai possessori della versione originale un percorso di aggiornamento economicamente vantaggioso, mentre l'espansione dei contenuti multiplayer di Wonder potrebbe riposizionare il titolo come riferimento per le sessioni party sulla nuova console.