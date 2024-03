Super Mario Maker sta per chiudere ma c'è ancora una sfida da vincere

Nel vasto universo del gaming esistono sfide che trascendono i confini del gioco ordinario, missioni che spingono i limiti di ciò che i giocatori pensavano fosse possibile. Qui entra in gioco il Team 0%, un gruppo di intrepidi giocatori impegnati in una missione che sfida le probabilità.

Il loro viaggio è iniziato in modo abbastanza innocuo, con la scoperta di quasi 85.000 livelli non finiti nell'originale Super Mario Maker (SMM) della Wii U. Questi livelli, non completati da nessuno se non dai loro creatori originali, erano una testimonianza della complessità del gioco e della creatività della sua community. Tuttavia, in mezzo a questo mare di sfide oramai superate, è rimasto un singolo livello ancora imbattuto pieno di Bob-omb e conosciuto come "Trimming the Herbs".

Guidato dall'indomito Jeffie, il Team 0% si è imbarcato in un'impresa audace: completare ogni singolo livello non risolto di Super Mario Maker prima che Nintendo chiuda i server della console Wii U. Quella che era iniziata come un'idea stravagante si è presto trasformata in un'impresa monumentale, che ha coinvolto giocatori di tutto il mondo sotto la bandiera di un obiettivo comune.

Il viaggio non è stato privo di difficoltà. Dal passare al setaccio migliaia di livelli, uno più complesso dell'altro, alla lotta contro i troll e i glitch, il Team 0% ha affrontato sfide che avrebbero scoraggiato anche il più coraggioso degli avventurieri. Ma ad ogni ostacolo superato, la loro determinazione si è rafforzata.

Con l'avvicinarsi della scadenza, i riflettori si sono accesi su Trimming the Herbs, il "boss finale" dell'epica saga di Team 0%. Con la necessità di input super precisi e il suo design spietato, questo livello rappresenta una sfida diversa da qualsiasi altra. Tuttavia, mentre i giocatori impegnati affinano le loro abilità e trasmettono i loro tentativi in streaming per farli vedere al mondo, la speranza rimane viva.

Il viaggio di Team 0% non riguarda solo la conquista di un gioco, ma anche il cameratismo forgiato nel fuoco delle avversità, i momenti condivisi di trionfo e di sconfitta che definiscono una comunità. È una testimonianza dello spirito indomito dei giocatori di tutto il mondo, uniti da una passione comune per la ricerca del successo.

Il destino di "Trimming the Herbs" è però in bilico, con la chiusura dei server del gioco prevista per l'8 aprile 2024. Il Team 0% uscirà vittorioso consolidando il proprio posto nella storia del gioco? Oppure non riusciranno a raggiungere il loro obiettivo finale e il loro viaggio si concluderà con una nobile sconfitta? Qualunque sia il risultato, il viaggio è stato certamente epico e ricco di sorprese.