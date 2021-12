Super Mario Odyssey 2 si farà? Appaiono in rete i primi indizi

Mancano poche settimane e finalmente entreremo nel nuovo anno. Il 2022 è già pieno di grandi uscite molto attese e fin dai primissimi mesi gli appassionati potranno godere di una serie di giochi di altissimo livello. Tra Xbox, PlayStation e Nintendo conosciamo già molte delle prossime uscite di punta, ma c’è ancora un sottobosco di annunci che rimane misterioso. Stando a un noto leaker, Nintendo sarebbe pronta ad annunciare un gioco di altissimo livello, ovvero: Super Mario Odyssey 2.

Per il momento si parla di meri rumor, ma il tutto sembra arrivare da un noto leaker che proprio di recente aveva predetto correttamente l’annuncio di Sonic Frontiers. Stando al recente post pubblicato su Twitter da ‘Matthasnmocuts’, Nintendo sarebbe al lavoro su Super Mario Odyssey 2, il seguito diretto del meraviglioso platform tridimensionale uscito nell’autunno del 2017 durante il primo anno di vita di Nintendo Switch.

Oltre a questa dichiarazione, il leaker ha svelato anche alcuni dettagli del prossimo gioco principale di Super Mario. In questo secondo capitolo i giocatori potranno esplorare 20 nuovi mondi ricchi di varietà e nuove missioni secondarie da portare a termine. Oltre a Mario ci sarà anche Luigi e l’amatissimo Cappie non sarà il solo a darci una mano in questa nuova avventura. I nostri eroi, infatti, troveranno l’aiuto di vecchi e nuovi personaggi tutti da scoprire e riscoprire.

We got more information about Sonic Frontiers, provided by the legends, TWIP and Jeremias that are looking FANTASTIC!

WE ALSO GOT SUPER MARIO ODYSSEY 2 CONCEPT LEAK! LET'S GOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/r42WnDU6Xm

