Super Smash Bros Ultimate: il secondo Fighter pass aggiungerà altri 6 personaggi

Dopo il Pokémon Direct della scorsa settimana, oggi sul canale YouTube di Nintendo è stato trasmesso un ulteriore Direct tutto dedicato al nuovo (ed ultimo) personaggio aggiuntivo di Super Smash Bros Ultimate facente parte del Fighter Pass. Byleth, il protagonista di Fire Emblem Three Houses si unirà il prossimo 29 gennaio al sempre più smisurato roster di combattenti del brawler di Nintendo e Sakurai.

Lo stesso Game Director, ha tenuto a ricordare durante la diretta, che un secondo Fighter Pass è già ins viluppo e andrà ad aggiungere questa volta ben 6 nuovi personaggi in Smash, uno in più rispetto al primo Pass che si completerà proprio nel momento in cui verrà arruolato alla lotta Byleth.

Durante la trasmissione Sakurai si è limitato a confermare il lavori sul prossimo Fighter Pass celando al momento qualsiasi indizio sui prossimi lottatori che vedranno calcare le arene da combattimento provenienti da tutti i mondi Nintendo ma non solo. I giocatori di Smash saranno inoltre portati ad acquistare il secondo Pass, dato che i nuovi lottatori faranno parte di un DLC differente rispetto al primo Fighter Pass.

A questo punto la prima carrellata di personaggi aggiuntivi in Smash si conclude. Ricapitolando abbiamo avuto: Joker di persona 5, gli Eroi di Dragon Quest, Banjo & Kazooie dell’omonima serie, Terry Bogard di fatal Fury e infine Byleth di Fire Emblem Three Houses. Siete soddisfatti della composizione finale del primo Fighter Pass per Super Smash Bros Ultimate?