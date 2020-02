Super Smash Bros Ultimate: troppi personaggi di Fire Emblem? Il director dice la sua

Quando si parla di titoli in esclusiva per Nintendo Switch è abbastanza impossibile non nominare Super Smash Bros Ultimate. Il particolare picchiaduro targato Nintendo è riuscito in questi ultimi anni a creare un impatto mediatico non indifferente, consolidando ancora una volta la propria immagine di “pilastro videoludico”. L’ultimo capitolo della saga è sicuramente uno dei più completi, riuscendo ad offrire un roster di personaggi come mai visto prima. I costanti aggiornamenti e la continua cura verso il gioco hanno reso SSBU un titolo molto apprezzato tra i fan.

Tuttavia anche un’opera (quasi) perfetta come Super Smash Bros Ultimate sembra ricevere svariate critiche. Tra le principale lamentele dei giocatori le più diffuse riguardano la presenza di certi personaggi all’interno del roster. Come ben saprete ormai, qualche settimana fa abbiamo scoperto che Byleth (noto PG dell’universo Fire Emblem) si unirà alla schiera dei fighter di SSBU. Proprio questa aggiunta ha fatto storcere il naso a tantissimi fan. Secondo molti appassionati all’interno del gioco sarebbero presenti troppi PG legati al famoso strategio/RPG Nintendo.

Il director del gioco ha deciso di fare chiarezza su questo controverso argomento spiegando che la scelta dei vari PG in arrivo non dipende soltanto da lui. Sakurai però sembra capire le lamentele dei vari fan di Super Smash Bros Ultimate ed in parte si trova d’accordo con loro. Effettivamente (anche secondo il director del gioco) il gioco presenta troppi PG legati a Fire Emblem (ed anche troppi spadaccini ed utilizzatori di armi bianche).

Proprio vista questa “poca” varietà Sakurai ha deciso di rendere ogni singolo PG unico attraverso le mosse speciali. Non sappiamo se in futuro vedremmo altri personaggi di FE all’interno di Super Smash Bros Ultimate. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!