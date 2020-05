Super Smash Bros Ultimate, aperte le iscrizioni per l’Italia Online Series

L’esport made in italy sembra non voler riposare, dopo che i campionati delle leghe cadette calcistiche stanno facendo parlare di se e stanno intrattenendo migliaia di tifosi in tutto lo stivale, anche la community di Super Smash Bros Ultimate vuole farsi sentire. Il titolo Nintendo da sempre ha avuto migliaia di fan nel nostro paese, con tanti eventi che ogni anno fanno competere i migliori giocatori del titolo. Questo mese invece grazie alla collaborazione tra Nintendo e la community del italiana di Smash arriva un grande nuovo appuntamento per l’esport italiano.

Si tratta del Smash Bros Italia Online Series, un torneo ad iscrizione gratuita che si svolgerà completamente online e che metterà in palio premi diversi ogni mese. Sul sito smash.gg è già possibile registrarsi alla prima tappa prevista per venerdi 29 maggio. Le iscrizioni sono aperte, ma fate presto perché si accoglieranno soltanto i primi 128 giocatori. Un’occasione davvero importante per tutti i fan del titolo che vogliono sgranchirsi i joypad dopo un fermo di quasi due mesi dato dall’emergenza Coronavirus.

Inoltre tutti i giocatori che non hanno mai giocato competitivo sono i benvenuti dato che l’Online Series è un fantastico modo per conoscere il mondo dell’eSport che nasconde Super Smash Bros Ultimate. Grazie alla Smash Bros. Italia Online Series, Nintendo stabilisce un nuovo appuntamento fisso e ricorrente per tutta la community. Le modalità del torneo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dove sarà possibile rimanere aggiornati anche sulle tappe previste nei prossimi mesi.

Speriamo che eventi come questi possano poi vedere la luce anche quando sarà possibile organizzare momenti live e portare nuovamente gli eSports nelle arene. Sicuramente l’emergenza Covid ha aiutato tantissimo i giochi elettronici competitivi a migliorare, ma sopratutto a far avvicinare tante persone a questo fantastico mondo.