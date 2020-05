PES 2020, cambio di vetta per il campionato BeSports

Torna l’appuntamento settimanale con il campionato ufficiale della Serie BKT giocato su PES 2020. Anche questo fine settimana le squadre del BeSports si sono tuffate nel campo virtuale per dare vita ad un grande torneo e far sognare i fan di tutta italia che sempre di più apprezzano le partite virtuali giocate su console. Ormai è chiaro, l’assetto delle partite si sta delineando, un quadro ben preciso che vede i sanniti in vetta alla classifica ormai da quasi tre settimane. Ma nella giornata di ieri qualcosa è successo, il Frosinone è infatti riuscito ad agguantare i giallorossi e proclamarsi re indiscusso delle ultime tre giornate di campionato.

I ciociari grazie ai 9 punti guadagnati nelle ultime tre giornate riescono con grande maestria a scavalcare il Benevento e classificarsi primi con 62 punti e ben 4 di distacco dai sanniti. Una sfida che si fa sempre più interessante, delle giornate che ci regalano sempre più emozioni sopratutto in un momento come questo che gli sport classici sono fermi. Il campionato su PES 2020 rappresenta infatti per tutti una grande fuga, per tanti tifosi è forse l’unico appiglio per rimanere fedeli e vicini alla propria squadra di appartenenza.

🎮⚽ Ecco i risultati e la classifica dopo la 15^ e la 16^ giornata del campionato #BeSports, la prima lega virtuale della… Publiée par Lega B sur Lundi 18 mai 2020

Il campionato BeSports creato grazie alla collaborazione della Lega e dei Mkers rappresenta davvero un fiore all’occhiello per il panorama eSportivo italiano, un esempio da seguire. Inoltre siamo in attesa del campionato ufficiale della eSerie A che vede la partecipazione di tutte le squadre della lega cadetta italiana, lì ne vedremo davvero delle belle.

Intanto in attesa di vedere le prossime partite a cosa ci porteranno, vi invitiamo a rivedere le giornate precedenti che trovate comodamente sul canale youtube della Serie B. Inoltre se siete curiosi di sapere quali saranno le prossime sfide, qui trovate il calendario completo di tutte le giornate del BeSports.