La community di Super Smash Bros Ultimate è sicuramente una delle più variegate, trovando spunti creativi, di anno in anno, con iniziative eccentriche e senza dubbio interessanti (vi ricordiamo, ad esempio, quella di un anno fa in cui un dentista aveva sfidato i suoi pazienti a questo videogioco promettendo loro una pulizia dei denti gratis in caso di vittoria). Restando in tema sfide qualcuno ha realizzato un nuovo record molto impegnativo con questo videogioco.

Un appassionato di Super Smash Bros Ultimate ha giocato al celebre videogioco di casa Nintendo per 69 ore, 4 minuti e 20 secondi, conseguendo il nuovo record di ore consecutive e ininterrotte di gameplay. TCNick3, questo il suo nome, ha battuto il precedente risultato di un canadese, Daniel Bergman, che ci aveva giocato per 57 ore esatte.

Il tutto è stato testimoniato da un video caricato su You Tube in cui è stata documentata l’intera impresa, accompagnando il tutto con una dichiarazione in cui l’utente afferma che il suo obiettivo era quello di “distruggere” il record precedente.

Un nuova pagina del Guinness World Record è quindi stata scritta nell’intimità di una casa, affrontando il tutto, ovviamente, con la dovuta preparazione fisica e psicologica. Per assicurarsi che il suo viaggio in Super Smash Bros Ultimate andasse per il meglio TCNick3 si è assicurato di supportare il tutto con cibi e bevande che non lo spingessero ad andare in bagno troppo spesso, cercando di sfruttare anche la regola delle “pause” concessa dal Guinness stesso (in sostanza si è concesso, come da regolamento, 10 minuti di riposo fra un’ora e l’altra di gioco), per dormire almeno due ore a notte.

Un’impresa del genere, oltre a meritare un riconoscimento mondiale di questo tipo, non è da sottovalutare a fatto nella sua complessità. Non solamente l’amore verso un videogioco ma la determinazione di distruggere qualcuno attraverso di esso.

