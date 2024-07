Surgent Studios in difficoltà: numerosi licenziamenti nello studio di Tales of Kenzera: Zau

Surgent Studios ha recentemente annunciato un taglio del personale, confermando che "appena più di una dozzina" di dipendenti sono stati colpiti da questa decisione. In una dichiarazione rilasciata su X il 2 luglio 2024, la compagnia ha ammesso di essere solo uno dei tanti studi di sviluppo che hanno optato per ridurre il personale quest'anno.

Il fondatore di Surgent Studios e director di Tales of Kenzera, Abubakar Salim, ha condiviso la dolorosa notizia, esprimendo il suo dispiacere: "Questo fa molto male. Non era questa la notizia che volevo condividere oggi". Salim ha poi elogiato il lavoro svolto dal team nel corso degli ultimi quattro anni, sottolineando la forza e l'ispirazione ricevuta dai suoi collaboratori durante i periodi difficili.

La dichiarazione di Surgent Studios enfatizza l'orgoglio per il lavoro svolto su ZAU, titolo rilasciato dallo studio appena qualche mese fa, nonostante le difficoltà attuali dell'industria del gaming. ZAU, disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC dal 23 aprile 2024, ha ricevuto recensioni positive dai critici e dai giocatori, come evidenziato dalla nostra recensione che ne lodava la narrazione emotiva, pur senza considerarlo rivoluzionario per il genere Metroidvania.

Surgent è ora concentrata nel supportare i dipendenti colpiti dai licenziamenti, continuando il lavoro su ZAU e guardando avanti verso nuovi progetti creativi. Inoltre, Abubakar Salim ha facilitato la ricerca di nuova occupazione per gli ex dipendenti condividendo collegamenti ai loro profili LinkedIn attraverso i suoi canali social.

Ormai lo sappiamo, il 2024 rappresenta un anno difficile per l'industria dei videogiochi, con importanti licenziamenti annunciati da grandi aziende come Microsoft, Sony, EA, Take-Two Interactive, e Square Enix, i quali segnalano un periodo di cambiamento e ristrutturazione all'interno del settore.