Chiunque abbia un telefono Android ha sicuramente visto una pubblicità o anche soltanto un annuncio riguardante Survivor.io, uno dei titoli più popolari degli ultimi anni. Arrivato un po’ in ritardo rispetto al già di incredibile successo Vampire Survivors (a proposito, ecco una guida sul capolavoro di Poncle), Survivor.io si prospetta come versione all’acqua di rose del popolare reverse bullet hell, con tantissime armi e tantissimi potenziamenti. Per questo motivo oggi andiamo a vedere di Survivor.io le migliori armi e le migliori evoluzioni, necessarie per poter primeggiare sulle sfide che la CPU ci manderà ad ondate.

INDICE

Survivor.io: tierlist armi

La struttura di Survivor.io è molto semplice: il giocatore sopravvivendo alle varie ondate può collezionare cristalli di diversi colori, così da accrescere il suo livello. Ad ogni aumento di livello è possibile ottenere 3 tra una lunga lista di “abilità”; tra queste sono comprese le armi e degli oggetti che passivamente migliorano le condizioni del giocatore. Le abilità gialle sono le armi offensive, le abilità verdi sono invece di carattere passivo.

Esistono poi altre armi che si possono equipaggiare tra le partite e che vanno a sostituire il nostro attacco standard, quelle le vedremo più avanti. Poiché l’andamento della partita è ampiamente influenzato dalla qualità dei drop che si trovano tra un level up e l’altro, oggi andiamo a vedere con precisione quali sono le migliori armi che si possono equipaggiare fuori dalla partita.

Tier S+ : Void power

: Void power Tier S : Lightchaser

: Lightchaser Tier A+ : Kunai

: Kunai Tier A : Mazza da baseball

: Mazza da baseball Tier B : Fucile a pompa

: Fucile a pompa Tier C: Katana

Survivor.io: guida alle evoluzioni delle armi

Per poter abbattere le ondate ed i boss servono danni, tanti danni; una volta potenziata al massimo un’arma come è possibile aumentare ancora di più il proprio DPS? Attraverso le evoluzioni delle armi! Per evolvere un arma in Survivor.io è necessario potenziarla al massimo e avere in inventario l’oggetto passivo corrispondente.

Ecco una lista completa di tutti i potenziamenti possibili all’interno di Survivor.io

RPG + Carburante HE = Sharkmaw Gun

= Sharkmaw Gun Campo di Forza + Energy Drink = Pressione di Forza

= Pressione di Forza Guardiano + Esoscheletro = Difensore

= Difensore Lanciafulmini + Cubo di energia = Supercella

= Supercella Molotov + Titolo petrolifero = Barile di petrolio

= Barile di petrolio Drone tipo A + Drone tipo B = Drone Distruttore

= Drone Distruttore Kunai + Pergamena Ninja Koga = Shuriken dello spirito

= Shuriken dello spirito Katana + Piatto del vagabondo = Spada demoniaca

= Spada demoniaca Trapano + Propulsore di munizioni = Freccia sibilante

= Freccia sibilante Pallone + Sneakers = Palla quantica

= Palla quantica Mattone + Guida al fitness = Peso

= Peso Mazza d baseball + guida al fitness = lucille

= lucille Shotgun + Proietile HP = Gatling Gun

= Gatling Gun Revolver + Proiettile HP = Reaper

= Reaper Spada Laser + Piatto del Ronin = Luce Eterna

= Luce Eterna Lancialaser + Cubo di energia = raggio della morte

= raggio della morte Durian + Carburante HE = Caltrops

Tier list evoluzione armi Survivor.io

Ecco una tierlist per tutte le evoluzioni delle armi in Survivor.io