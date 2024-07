Concord: su PC il PSN sarà obbligatorio, ecco perché

Il nuovo hero shooter di Sony, Concord (preordinabile su Amazon), destinato alle piattaforme PlayStation 5 e PC, è stato recentemente al centro di una discussione riguardante la sua politica di monetizzazione e i dettagli tecnici legati al suo utilizzo. Durante un'intervista concessa a Eurogamer, il team di sviluppo di Firewalk ha parlato del modello di pagamento del gioco e delle ragioni tecniche per cui è necessario accedere via account PSN anche su PC.

Il prezzo di lancio relativamente economico di 40 Euro è stato descritto dal direttore di IP di Firewalk, Kim Kreines, come equo per il contenuto offerto: 16 personaggi, 12 mappe e sei modalità di gioco incluse. In aggiunta, ogni stagione vedrà l'introduzione di nuovo contenuto del tutto gratuito, che comprende personaggi, mappe e modalità aggiuntive, oltre a brevi video settimanali che espandono la narrazione del gioco.

Come parte della strategia di monetizzazione, il gioco offrirà opzioni di personalizzazione cosmetica, acquistabili separatamente, che permetteranno ai giocatori di modificare l'aspetto dei loro personaggi. Queste opzioni saranno rilasciate stagionalmente e saranno meramente estetiche, senza influenzare il gameplay.

Concord è stato presentato in modo dettagliato durante l'ultimo evento State of Play di Sony, dove è stato mostrato per la prima volta il gameplay PVP 5 contro 5. Il gioco, che ricorda hero shooter come Overwatch, presenta uno stile narrativo e un cast di personaggi vivaci che sembrano essere influenzati dal film Guardiani della Galassia di James Gunn.

Un punto importante messo in luce durante l'intervista riguarda la necessità di un login tramite account PSN su entrambe le piattaforme, PC e PS5, caratteristica questa che ha suscitato discussioni in passato per altre pubblicazioni di PlayStation. La scelta è stata difesa spiegando che questo permette implementazioni tecnologiche essenziali come il cross-play e la cross-progression, secondo quanto affermato da Kreines.

Jon Weisnewski, lead designer dei personaggi, ha sottolineato l'importanza del cross-play e della progressione condivisa tra piattaforme diverse, visto che l'obiettivo di Concord è unire i giocatori affinché possano divertirsi insieme, indipendentemente dalla piattaforma di gioco.