Svolta dark per gli accessori PlayStation

Sony si prepara a lanciare versioni nere di alcuni accessori PlayStation 5 entro fine anno, secondo quanto riportato dal noto data miner "billbil-kun" sul blog francese Dealabs. I nuovi modelli includerebbero il controller DualSense Edge, le cuffie Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore. L'annuncio ufficiale di questi nuovi accessori in colorazione nera è previsto "entro un mese", suggerendo una possibile presentazione prima di Natale. Finora questi prodotti erano disponibili solo in bianco, ad eccezione del DualSense Edge incluso nella recente 30th Anniversary Edition Collection.

Secondo le informazioni trapelate, i prezzi dei modelli neri rimarrebbero invariati rispetto alle versioni bianche già in commercio: dualSense Edge Wireless Controller - Nero: 239.99 €; pulse Elite Wireless Headphones - Nero: 149.99 €; pulse Explore Wireless Earbuds - Nero: 219.99 €. Questa mossa di Sony sembra rispondere alla richiesta di maggiore varietà estetica da parte degli utenti PlayStation. L'introduzione di accessori neri si allineerebbe anche con lo stile delle cover PS5 nere già disponibili sul mercato.

Va notato che "billbil-kun" ha dimostrato in passato di essere una fonte affidabile, avendo correttamente anticipato le offerte del Black Friday di Sony, ora ufficialmente confermate. Attualmente sono in corso promozioni su una vasta gamma di accessori e console PlayStation in occasione dell'evento annuale. L'ampliamento della gamma cromatica potrebbe stimolare le vendite degli accessori PS5, offrendo agli utenti più opzioni per personalizzare la propria esperienza di gioco. Inoltre, questa mossa potrebbe anticipare future strategie di Sony nel diversificare l'offerta di prodotti legati all'ecosistema PlayStation.