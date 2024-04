Apple TV 4K 64GB CROLLA a 159€! Occasione IMPERDIBILE

Approfittate dell'offerta su Amazon per l'Apple TV 4K 64GB, ora disponibile a soli 159€ invece di 169€. Questa versione offre una qualità video eccezionale con Dolby Vision e HDR10+, un suono tridimensionale con Dolby Atmos e la potenza del chip A15 Bionic. Inoltre, include il Siri Remote per un controllo preciso e intuitivo. Trasformate il vostro intrattenimento domestico con accesso a una vasta gamma di contenuti, tra cui serie, film, sport, giochi su Apple Arcade, fitness con Apple Fitness+ e musica con Apple Music. Non solo, potrete sfruttare la funzione AirPlay per condividere facilmente i contenuti dal vostro iPhone, iPad o Mac direttamente sulla vostra TV.

Apple TV 4K 64GB (2022 - 3ª generazione), chi dovrebbe acquistarla?

Per gli amanti della tecnologia e dell'intrattenimento che non accettano compromessi sulla qualità audiovisiva, l'Apple TV 4K rappresenta un dispositivo di streaming imperdibile. Con caratteristiche quali Dolby Vision e HDR10+, offre una resa visiva di straordinaria nitidezza e vividezza dei colori, mentre il supporto per Dolby Atmos garantisce un'esperienza sonora tridimensionale che trasforma ogni visione in un'esperienza cinematografica coinvolgente. Grazie al potente chip A15 Bionic, il sistema assicura una fluidità e una reattività ottimali anche durante l'utilizzo di app particolarmente esigenti.

L'Apple TV 4K non è solo un'opzione per gli amanti del cinema e delle serie TV, ma si rivolge anche a coloro che tengono alla propria salute e al benessere, grazie all'accesso a servizi come Apple Fitness+, e agli appassionati dei videogiochi, con Apple Arcade. La funzionalità AirPlay permette inoltre di condividere facilmente contenuti da dispositivi Apple come iPhone, iPad e Mac, offrendo un'esperienza d'intrattenimento integrata e completa per chi fa parte dell'ecosistema Apple.

Con un prezzo promozionale di 159€, in ribasso rispetto ai 169,00€ originali, l'Apple TV 4K rappresenta un investimento di valore per chi desidera aggiornare il proprio centro di intrattenimento domestico. La sua qualità video e audio, le numerose opzioni di connettività e il controllo intuitivo la rendono una scelta eccellente per trasformare il salotto in una vera e propria sala cinematografica personale. Se cercate un'esperienza di visione a casa all'avanguardia, questa potrebbe essere l'opzione perfetta da considerare.

Vedi offerta su Amazon